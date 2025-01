İLAN

T.C. İSTANBUL 15. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/117 ESAS

DAVACI : GÖKCE ŞENYÜZ-41980507318 - Darüşşafaka Mah. Açelya Sok. Mavi Haliç Sitesi C Blok No:28/6 Sarıyer/ İSTANBUL

VEKİLİ :Av. NİL GÜVENÇ GÜRER - [16445-44673-44057] UETS

DAVALI : BURHANETTİN CENK KÜLAHÇIOĞLU-56788159010 - DOĞANKÖY MAH. NARLI SOK. NO:7 GİRNE/ K.K.T.C.

Davacı Gökçe Şenyüz vekili tarafından açılan Nafakadavasına ilişkin dava dilekçesinde;Müvekkilinin annesi Gül Şenyüz ile babası davalı Burhanettin Cenk Külahçıoğlunun Sarıyer Aile Mahkemesinin 02/06/2008 tarihli 2007/279 Esas-2008/395 Karar sayılı ilamı ile boşandıklarını, ilamın 09/06/2010 tarihinde kesinleştiğini, kesinleşen yerel mahkeme kararı uyarınca müvekkil ve ablasının velayeti anne Gül Şenyüz'e bırakıldığını ve müşterek çocuk Gökçe Şenyüz için aylık 500,00 TL müşterek çocuk Gülce Şenyüz için 600,00 TL iştirak nafakasının davalı baba Burhanettin Cenk Külahçıoğlu tarafından ödenmesine karar verildiğini, davacı müvekkili Gökçe Şenyüz'ün 19/02/2022 tarihinde 18 yaşını doldurduğunu, davalı baba tarafından müvekkile ödenmekte olan iştirak nafakasının kesildiğini, Müvekkilinin annesi ile birlikte yaşadığını, Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı bölümünde eğitimine devam ettiğini, müvekkilinin annesinin çalıştığı herhangi bir işinin olmadığını, tek başına kızını okutabilecek ekonomik güce sahip olmadığını, davalı babanın ise maddi durumunun yerinde olduğunu belirterek davanın kabulüne, davacı müvekkili için aylık 5.000 TL yardım nafakasının dava tarihinden itibaren davalı tarafından hükmedilmesine, hükmedilecek nafakanın her yıl ÜFE oranında artış uygulanmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Dava dilekçesinin belirtilen adresinize davetiye ile gönderilmiş olup, tebligat yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi yerine geçmek üzere ilan olunur.

"İş bu tebliğ zarfında dava dilekçesi ve tensip zaptı bulunmaktadır. 6100 sayılı HMK nın 122/1 maddesi gereği dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde aynı kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz, aksi taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamının inkar etmiş sayılacağınız İHTAR ve ilanen tebliğ olunur."İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı İLAN OLUNUR.03/01/2025

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02151294