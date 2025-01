ANKARA 12. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/2491 Esas

KARAR NO : 2024/1634

Davacılar HÜSNİYE AYNUR TAN, LEVENT DEMİR KÜÇÜKFİLİZ, LEVENT ÖZDEŞ KÜÇÜKFİLİZ, SENEM PEDÜK, SEREN EROL aleyhine mahkememizde açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Açılan davanın kabulüne,

Bankadaki paralardaki iştirak halindeki mülkiyetin veraset ilamındaki oranlar nispetinde müşterek mülkiyete dönüştürülmesine,

31345556822 T.C. Kimlik Numaralı muris Salih Necdet Ok adına kayıtlı; Türkiye İş Bankası Ümitköy/Ankara Şubesindeki TR090006400000442780276638 IBAN numaralı hesabındaki mevcut bakiyenin (96) pay kabul edilerek, bundan;

8 pay, Ali Nazmi ve Elife'den olma 20.05.1939 doğumlu 16271826980 TC kimlik no.lu HÜSNİYE AYNUR TAN'a,

8 pay, Ali Nazmi ve Elife'den olma 10.01.1943 doğumlu 31327557496 TC kimlik no.lu AYKUT OK'a,

8 pay, Yusuf Ziyaeddin ve Hasibe'den olma 02.06.1936 doğumlu 31336557104 TC kimlik no.lu EROL OK'a,

2 pay, Adam ve Elsbeth Minna Luise'den olma 06.04.1952 doğumlu 31309558060 TC kimlik no.lu GÜNEŞ OK'a,

3 pay, Erdoğan ve Güneş'den olma 07.05.1971 doğumlu 31318557788 TC kimlik no.lu EROL OK'a,

3 pay, Erdoğan ve Güneş'den olma 20.05.1974 doğumlu 31315557842 TC kimlik no.lu BİRKAN ZİYA OK'a,

16 pay, Hasan Sıtkı ve Şebnem'den olma 01.11.1977 doğumlu 34858377038 TC kimlik no.lu SENEM PEDÜK'e,

16 pay, Hasan Sıtkı ve Şebnem'den olma 27.06.1983 doğumlu 34849377320 TC kimlik no.lu SEREN PEDÜK'e,

16 pay, Levent ve Ayşe'den olma 16.07.1983 doğumlu 30772576298 TC kimlik no.lu LEVENT ÖZDEŞ KÜÇÜKFİLİZ'e,

16 pay, Levent ve Ayfer'den olma 22.05.2008 doğumlu 33157795000 TC kimlik no.lu LEVENT DEMİR KÜÇÜKFİLİZ'e,

Aidiyeti suretiyle banka hesabı üzerindeki el birliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesine,

31345556822 T.C. Kimlik Numaralı muris Salih Necdet Ok adına kayıtlı; Türkiye İş Bankası Ümitköy/Ankara Şubesindeki TR920006400000142780296499 IBAN numaralı hesabındaki mevcut bakiyenin (96) pay kabul edilerek, bundan;

Aidiyeti suretiyle banka hesabı üzerindeki el birliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesine,

31345556822 T.C. Kimlik Numaralı muris Salih Necdet Ok adına kayıtlı; Türkiye İş Bankası Ümitköy/Ankara Şubesindeki TR400006400000242780274926 IBAN numaralı hesabındaki mevcut bakiyenin (96) pay kabul edilerek, bundan;

Aidiyeti suretiyle banka hesabı üzerindeki el birliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesine,

31345556822 T.C. Kimlik Numaralı muris Salih Necdet Ok adına kayıtlı; Türkiye İş Bankası Ümitköy/Ankara Şubesindeki TR530006400000342780319113 IBAN numaralı hesabındaki mevcut bakiyenin (96) pay kabul edilerek, bundan;

Aidiyeti suretiyle banka hesabı üzerindeki el birliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesine,

31345556822 T.C. Kimlik Numaralı muris Salih Necdet Ok adına kayıtlı; ING Bank Ümitköy/Ankara Şubesindeki 921882-VT-3

hesap numaralı hesabındaki mevcut bakiyenin (96) pay kabul edilerek, bundan;

Aidiyeti suretiyle banka hesabı üzerindeki el birliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesine,

2-Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 427,60-TL harcın, peşin alınan 80,70-TL Harçtan mahsubu ile BAKİYE 346,90-TL'nin veraset ilamındaki hisseleri oranında mirasçılardan alınarak hazineye gelir kaydına,

3-Davacı tarafından karşılanan 37,00 TL peşin harç + 80,70 TL başvurma harcı +posta masrafı 4.674,25‬ olmak üzere toplam 4.791,95‬ TL yargılama giderinin veraset ilamındaki hisseleri oranında mirasçılardan alınarak davacılara ödenmesine,

4-Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince hesaplanan 10.700,00 TL vekalet ücretinin veraset ilamındaki hisseleri oranında mirasçılardan alınarak ile davacı vekiline verilmesine,

5-Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince hesaplanan 10.700,00 TL vekalet ücretinin veraset ilamındaki hisseleri oranında mirasçılardan alınarak ile davalı Ufuk Tan, Tülay Bıyıklı, Güneş Ok, Erol Ok, Birkan Ziya Ok vekiline verilmesine,

6-Davacı tarafından yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının HMK Gider Avansı Tarifesinin 5. Maddesi gereğince hüküm kesinleştikten sonra davacıya ödenmesine,

Dair davacı vekili ile davalı vekilinin(e-duruşma sistemi ile) yüzüne karşı okunan kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 03/12/2024