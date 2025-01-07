T.C. KAYSERİ 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/994 E. KARAR NO : 2024/789

Yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyamızda Abdulkerim ve Hasna oğlu 2003 Halep Doğumlu Sanık MUHAMMED EL AHMED hakkında yapılan yargılama neticesinde mahkememizin 10/10/2024 tarihli ilamı ile Cinsel İstistar suçundan BERAAT, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedeniyle 5 Yıl Denetimli Serbestlik Tedbirine tabi tutulmasına karar verilmiş ve verilen hükümlere yönelik olarak Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve Katılan vekili tarafından istinaf talebinde bulunmuş olup sanık Muhammed El Ahmed'in tebliğe elverişli adresi tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve karara karşı İstinaf dilekçeleri tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN TİRAJI 50.000 ÜSTÜ OLAN BİR GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına , Tebliğden itibaren 2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı yada Katılan vekili ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının istinaf taleplerine karşı cevap dilekçesi sunmadığı takdirde bulunduğu haliyle dosyanın istinaf incelemesine gönderileceği hususu ilanen tebliğ olunur.