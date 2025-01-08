T.C.

ANKARA 1. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2018/886 Esas

DAVALI: ORHAN ŞAHİN10/08/1970Ömerşeyhler doğumlu, 10012316532 T.C. Kimlik nolu,

ADRESİ : Kuşcağız Mahallesi Ataol SokakNo: 27/8 Keçiören /Ankara

Davacı BERNA ŞAHİN ile Davalı ORHAN ŞAHİN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanmadavasında verilen ara kararı gereğince;

Tüm adres araştırmalarına rağmen adresinizde bulunamadığınızdan davacı tarafından sunulan ıslah dilekçesinin ve bir sonraki celse sözlü yargılama yapılacağından sözlü yargılama gününün davalıyaHMK 'nın 213 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı tarafça sunulan 25/12/2024 tarihli ıslah dilekçesi ilemüşterek çocuklar için ayrı ayrı 10.000TL toplamda 20.000TL'nin iştirak nafakasının davalıdan tahsiline hükmedilmesi talep edilmiştir.

Duruşma günü : 13/03/2025 günü saat 10:40'daduruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde H. U. M. K. 'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere, iş bu ilan davetiye yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 06/01/2025

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