Giriş Tarihi: 09.01.2025 00:00
T.C.
ANKARA 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/5 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ankara ili Çankaya ilçesi Karahasanlı Mah. 154 ada 488 parsel (eski 1177 parsel) ve Çavuşlu Mahallesi 101 ada 428 parsel (eski 990 parsel) sayılı taşınmaz
MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİ EROL
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Kamulaştırmayı yapan davalı idareler ile, malikleri cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı tarafından mahkememizin 2023/5 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/12/2024
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