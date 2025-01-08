T.C.

ANKARA 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/5 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Ankara ili Çankaya ilçesi Karahasanlı Mah. 154 ada 488 parsel (eski 1177 parsel) ve Çavuşlu Mahallesi 101 ada 428 parsel (eski 990 parsel) sayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİ EROL

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Kamulaştırmayı yapan davalı idareler ile, malikleri cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı tarafından mahkememizin 2023/5 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/12/2024

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