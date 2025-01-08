T.C

BURSA

51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN



DOSYA NO : 2024/349

KARAR NO : 2024/193

Mahkememizin 10/10/2024 tarih 2024/349 Esas 2024/193 Karar sayılı kararı ile 2*****6 TC kimlik numaralı Mürsel ve Safura kızı 1989 doğumlu sanık Hülya KAYA hakkında ;

Mala Zarar Verme Suçundan TCK'nın 151/1 maddesi uyarınca takdiren 3 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına,

2- Bina veya Eklentileri İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olunan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 142/2-h maddesi uyarınca takdiren 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

3- Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Dair karar verilmiş olup buna ilişkin gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

*7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince gerekçeli kararın yerel bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu portalından ve Türkiye genelinde tirajı 50.000'in üzerinde olan gazetelerden birinde tebliğine,

*Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu olduğuna karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02152815