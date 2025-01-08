T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/512 Esas

KARAR NO : 2024/668

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/12/2024 tarihli ilamı ileTCK'nun 142/2-h maddesi uyarınca açılan davada CMK'nun 223/2-e maddesi gereğince beraatine karar verilen SSÇ Pınar Özmut'a ilişkin kamu davasının MÜŞTEKİSİ olan Ashraf ve Amel kızı, 1997 Mısır doğumlu HEIDI ASHRAF ALSALAHY tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 07.01.2025

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