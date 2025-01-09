T.C.

MUCUR(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/25 SATIŞ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 10:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 10:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2025 - 10:03

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri ve adresi: Kırşehir İl, Mucur İlçe, YAZIKINIK Köy, 156 Ada, 79 Parsel, Taşınmaz tapuda tarla vasfında olup Doğal sit-doğal koruma alanıdır. Yüzölçümü : 77.259,35 m2 İmar Durumu :imar sınırlarında değil, Kıymeti : 3.476.670,75 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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