T.C. MUCUR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*
T.C.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
MUCUR(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/25 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/25 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri ve adresi: Kırşehir İl, Mucur İlçe, YAZIKINIK Köy, 156 Ada, 79 Parsel, Taşınmaz tapuda tarla vasfında olup Doğal sit-doğal koruma alanıdır. Yüzölçümü : 77.259,35 m2 İmar Durumu :imar sınırlarında değil, Kıymeti : 3.476.670,75 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 10:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 10:03
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2025 - 10:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2025 - 10:03
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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