T.C. SERİK İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*
T.C.
2023/273 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
SERİK İCRA DAİRESİ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2023/273 TLMT.
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, 1175 Ada, 21 Parsel, E BLOK KAT .2 NO : 7 Nolu Bağımsız Bölüm Ana taşınmaz yüzölçümü7.490,27 m2dir. Ana taşınmaz Niteliği: 6 Bloklu 3 KAtlı Betonarme Bina ve Havuzdur.Satışı yapılacak Bağımsız Bölüm Niteliği Meskendir.Serik İlçesi, Belek mahallesinde Yazlık Sitelerin bulunduğu bölgede yer almaktadır. Belek Çarşı merkezine ort. 400 mt dir. Serik çarşı merkezine: 7 km,havaalanına uzaklığı ort.23 km, denize uzaklığı ise ort.1,5 km dir.Bulunduğu yere belediye hizmetleri ve diğer alt yapı hizmetleri getirilmiştir. Ulaşımı kolaydır. 09.05.2008 tarihinde, 290/08 numara ile ruhsat almıştır. 04.06.2013 tarihinde 85/13 belge no ile Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) almıştır.Havuzlu ve bakımlı bir site içerisindedir. Tapuda mesken niteliğinde görünse de; Dubleks Mesken niteliğinde olduğu tespit edilmiştir. Güney-Kuzey-Batı cephelidir.Belediye arşivinde E blok Mimari projesi bulunamamıştır. Ruhsat eki onaylı projesine göre dubleks mesken olan E Blok 7 nolubağımsız bölüm net 118 m2, brüt 157 m2 dir. Dubleks meskenin alt katında açık mutfaklı salon, yatak odası ve banyo-wc, üst katında ise; 2 adet yatak odası ve 2 adet banyo olduğu görülmektedir. Antalya ili Serik ilçesi Belek Mah.1175 ada 21 parseldebulunan E Blok, 7 nolu bağımsız bölüm için borçlu Hissesi Tam dır ve 7.500.000 TL kıymet takdir edilmiştir.
Adresi : Antalya İli Serik İlçesi, BelekMah., 1175Ada 21 ParseldeBulunan E Blok, Kat:2, 7 Nolu Bağımız BölümOlan Mesken Serik / ANTALYA
Yüzölçümü : 157 m2
Arsa Payı : 162/7490
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 7.500.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Şerh ve Beyanlar tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2025 - 13:33
Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2025 - 13:33
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 13:33
Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 13:33
03/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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