T.C.

SERİK İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2025 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2025 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 13:33

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, 1175 Ada, 21 Parsel, E BLOK KAT .2 NO : 7 Nolu Bağımsız Bölüm Ana taşınmaz yüzölçümü7.490,27 m2dir. Ana taşınmaz Niteliği: 6 Bloklu 3 KAtlı Betonarme Bina ve Havuzdur.Satışı yapılacak Bağımsız Bölüm Niteliği Meskendir.Serik İlçesi, Belek mahallesinde Yazlık Sitelerin bulunduğu bölgede yer almaktadır. Belek Çarşı merkezine ort. 400 mt dir. Serik çarşı merkezine: 7 km,havaalanına uzaklığı ort.23 km, denize uzaklığı ise ort.1,5 km dir.Bulunduğu yere belediye hizmetleri ve diğer alt yapı hizmetleri getirilmiştir. Ulaşımı kolaydır. 09.05.2008 tarihinde, 290/08 numara ile ruhsat almıştır. 04.06.2013 tarihinde 85/13 belge no ile Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) almıştır.Havuzlu ve bakımlı bir site içerisindedir. Tapuda mesken niteliğinde görünse de; Dubleks Mesken niteliğinde olduğu tespit edilmiştir. Güney-Kuzey-Batı cephelidir.Belediye arşivinde E blok Mimari projesi bulunamamıştır. Ruhsat eki onaylı projesine göre dubleks mesken olan E Blok 7 nolubağımsız bölüm net 118 m2, brüt 157 m2 dir. Dubleks meskenin alt katında açık mutfaklı salon, yatak odası ve banyo-wc, üst katında ise; 2 adet yatak odası ve 2 adet banyo olduğu görülmektedir. Antalya ili Serik ilçesi Belek Mah.1175 ada 21 parseldebulunan E Blok, 7 nolu bağımsız bölüm için borçlu Hissesi Tam dır ve 7.500.000 TL kıymet takdir edilmiştir.Adresi : Antalya İli Serik İlçesi, BelekMah., 1175Ada 21 ParseldeBulunan E Blok, Kat:2, 7 Nolu Bağımız BölümOlan Mesken Serik / ANTALYAYüzölçümü : 157 m2Arsa Payı : 162/7490İmar Durumu :VarKıymeti : 7.500.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Diğer : Şerh ve Beyanlar tapu kaydındaki gibidir.

03/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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