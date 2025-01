T.C. BAKIRKÖY 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/705 Esas

KARAR NO : 2024/460

Mahkememize ait yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/10/2024 tarihli sanık Umut ŞİMŞİR' in TCK 158/1-f.son maddesi gereğince 3 Yıl 4 Ay Hapis ve 3300 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf yolu açık olarak verilen gerekçeli karara ait dava dosyasında; Uğur ve Yıldız Oğlu, 25/08/2000 Üsküdar doğumlu sanık Umut ŞİMŞİR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09.01.2025