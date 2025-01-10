T.C. BEYPAZARI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/917 Esas

KARAR NO : 2024/98

DAVALILAR: HAVVA ARPACI

ALİ ULUÇAY

Davacı ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

"1-Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan davanın KABULÜNE,

2-Dava konusu Ankara ili, Beypazarı ilçesi, Hırkatepe Mahallesi, 104 ada 351 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin davalı Nimet Arpacıoğlu için 247,45 TL, davalı Hakkı Arpacıoğlu için 247,45 TL, davalı Yüksel Arpacıoğlu için 247,45 TL, davalı Yunus Arpacıoğlu için 247,45 TL, davalı Halime Arpacıoğlu için 247,45 TL, davalı Fatma Gök için 148,49 TL, davalı davalı Hasan Arpacıoğlu için 148,49 TL, davalı Ercan Arpacıoğlu için 148,49 TL, davalı Ali Arpacıoğlu için 148,49 TL, davalı Bilal Arpacıoğlu için 148,49 TL, davalı Ayşe Akarca için 1.979,66 TL ve davalı Mintiha Tekin için 1.979,66 TL olmak üzere toplam 5.939,00 TL olarak TESPİTİNE, tespit edilen bu bedele dava tarihinden karar tarihine kadar geçen süre için yasal faiz uygulanmasına,

3-Davalılar adına yatırılan bu miktarların davalılara kararın kesinleşmesi beklenmeksizin ödenmesine, bu hususta ilgili bankaya derhal müzekkere yazılmasına,

4-Dava konusu Ankara ili, Beypazarı ilçesi, Hırkatepe Mahallesi, 104 ada 351 parsel sayılı taşınmazın TAPU KAYDININ İPTALİNE ve davacı adına TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE, fen bilirkişi raporunun kararın eki niteliğinde sayılmasına," tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.