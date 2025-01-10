T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

YAPIM VE ONARIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İŞİ

İHALE İLANI

1.Taşınmaz 2.Taşınmaz İli : Kilis Kilis İlçesi : Merkez Merkez Mahallesi : Ebulüle Yavuz Sultan Selim Ada / Parsel No : 3190 / 141 876 Ada, 2 Parsel / 984 Ada, 8 Parsel Yüzölçümü : 21.744,07m2 23.916,70m2 Makam Onayı, Tarih Ve Sayısı : Vakıflar Meclisinin 25.11.2024 tarih ve 646/629 sayılı kararı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının 13.11.2024 tarih ve 884 sayılı komisyon kararı Vakıflar Meclisinin 09.12.2024 tarih ve 677/667 sayılı kararı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının 03.12.2024 tarih ve 920 sayılı komisyon kararı Tahmin Edilen (Muhammen) Bedel : 39.120.095,52TL(OtuzDokuzMilyonYüzYirmiBin

DoksanBeşTürkLirasıElliİkiKuruş) olup, bu bedel yapım/onarım (inşaat) maliyeti ile yapım/onarım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır. 45.988.610,34TL(KırkBeşMilyonDokuzYüzSeksenSekiz BinAltıYüzOnTürkLirasıOtuzDörtKuruş) olup, bu bedel yapım/onarım (inşaat) maliyeti ile yapım/onarım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır. Geçici Teminat : 1.173.602,87TL(BirMilyonYüzYetmişÜçBin

AltıYüzİkiTürkLirasıSeksenYediKuruş) olup, bu bedel muhammen bedelin %3'ünü teşkil etmektedir. 1.379.658,32TL(BirMilyonÜçYüzYetmişDokuzBinAltıyüzElliSekizTürkLirasıOtuzİkiKuruş) olup, bu bedel muhammen bedelin %3'ünü teşkil etmektedir. İhale Usulü : Kapalı Teklif (2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi kapsamında kapalı teklif ihalesi) Kapalı Teklif (2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi kapsamında kapalı teklif ihalesi) İşin Adı : "Kilis İli, Merkez İlçesi, Ebulüle Mahallesi, 3190 Ada, 141 parselin yapım-onarım karşılığı uzun süreli kiralanması" işi "Kilis İli, Merkez İlçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, 876 Ada 2 Parsel, 984 Ada 8 parsellerin yapım-onarım karşılığı uzun süreli kiralanması" işi İhale Dokümanlarının (Görüleceği ve Temin Edilebileceği) Adres : Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, Yatırım Emlak Birimi,

İncilipınar Mahallesi, Prof. Muammer Aksoy Bulvarı, No:8 Vakıflar Güven İş Merkezi,

Kat:4,5,6 Şehitkamil / GAZİANTEP İhale Günü ve Saati : 18/02/2025 – Salı Günü Saat: 14.00 19/02/2025 – Çarşamba Günü Saat: 14.00 İrtibat Tlf - Faks : 0 342 232 44 25 – 0 342 232 53 17 İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar üzerine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi gereği "Kapalı Teklif Usulü" ile "Yapım ve Onarım Karşılığı Uzun Süreli Kiralama "modeline göre ihaleye çıkarılmıştır.Yukarıda özelikleri belirtilen taşınmazlara;

A) 1. Taşınmaz için;

İlk yıl aylık 5.000,00TL üzerinden ihaledeki artırım oranına göre oluşacak bedelin kira olarak alınması,

2. Yıl aylık 60.000,00TL üzerinden ihaledeki arttırım oranına göre oluşacak bedel + önceki 1 yılın TÜFE (on iki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin kira olarak alınması, sözleşme süresinin sonuna kadar her yıl, bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (on iki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılması,

İlk yıl aylık 5.000,00TL üzerinden ihaledeki artırım oranına göre oluşacak bedelin kira olarak alınması,

2. Yıl aylık 70.000,00TL üzerinden ihaledeki arttırım oranına göre oluşacak bedel + önceki 1 yılın TÜFE (on iki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin kira olarak alınması, sözleşme süresinin sonuna kadar her yıl, bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (on iki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı esas alınarak) oranında arttırılması,

16. Yılın kirasının günün piyasa rayiçleri dikkate alınarak 15. Yılın kirası + TÜFE'den (on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim oranı) az olmamak kaydı ile İdarece belirlenecek SPK lisanslı şirket tarafından hesaplanacak bedellerin ortalaması alınarak Komisyon Kararı ile yeniden belirlenmesi,

17. Yıldan sözleşme süresinin sonuna kadar aylık kira bedellerinin her yıl bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim oranı) oranında arttırılarak belirlenmesi,

1- İşin süresinin yer teslim tarihinden başlamak üzere, 1 (bir) yıl projelendirme, izinler ve inşaat yapım süresi olmak üzere, toplam 20 (yirmi) yıl olması,2- Kira bedelleri yer teslim tarihinden başlamak üzere;3- Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması gerekli olan (Şerh, beyan vb.) kaldırılması, gerekmesi halinde (ifraz, tevhit, terk, ihdas vb.) işlemlerin yaptırılması, yapılacak inşaat/sera ile ilgili olarak, Resmi ve/veya Özel kurum ve kuruluşlardan alınması gereken her türlü (Onay, İzin, Ruhsat vb.) alınması, yer teslim tarihinden, inşaatın tamamlanarak İdareye teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (Emniyet, Sağlık, Güvenlik vb.) tedbirlerin alınması, yapılacak bütün harcamaların (Proje, İnşaat, İmalat, Tadilat, Vergi, Resim, Harç, Ceza vb.) yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunmaması,4- İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın ve tesisin başka bir amaçla kullanılmaması,5- İşin yüklenicisi tarafından vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması,6- 3194 sayılı İmar Kanunu'na göre kamuya terk edilmesi gereken alan var ise kanunda belirtilen orana kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak Yüklenici tarafından defaten İdaremize ödenmesi,7- Söz konusu taşınmazın değerlenmesine esas alınan ekspertiz raporunun kira bedellerinin tespitinde öngörülen fonksiyon dışında gelir getirici başka ürünlerin yetiştirilmesi durumunda, ayrıca öngörülen fonksiyondan elde edilecek gelir hesabında kullanılan parametre (domates, biber, patlıcan ve bu grubun tamamlayıcıları kabak vs.) harici olarak taşınmazda topraksız sera üretiminde kullanılan değerli meyve üretimine (çilek, muz, avokado vs.) gidilmesi durumunda kiranın, yukarıda belirlenen değerler alt limit olmak üzere komisyon kararıyla yeniden belirlenmesi ve sözleşmeye esas kira bedellerinin ilgili parametredeki artış oranında arttırılması, ilgili parametrede azalma olmasından dolayı hiçbir şekilde kira bedellerinde indirime gidilmemesi,8- İnşaat süresinden önce seranın tamamlanarak hizmete açılması halinde işletme süresinde belirlenen aylık kira bedelinin alınması,9- 20 yıllık sürenin sonunda yapılmış olan yapıların ve tesisin her halükârda İdaremize terk ve teberru edilmesi,Şartlarıyla, "Modern Sera Bahçesi" fonksiyonda kullanılmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 12. ve 20. Maddeleri gereğince 20 yıl süreyle tarımsal faaliyet karşılığı kiralama ihalesine çıkarılması işidir.1- İşin süresinin yer teslim tarihinden başlamak üzere, 1 (bir) yıl projelendirme, izinler ve inşaat yapım süresi olmak üzere, toplam 20 (yirmi) yıl olması,2- Kira bedelleri yer teslim tarihinden başlamak üzere;

3- Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması gerekli olan (Şerh, beyan vb.) kaldırılması, gerekmesi halinde (ifraz, tevhit, terk, ihdas vb.) işlemlerin yaptırılması, yapılacak inşaat/sera ile ilgili olarak, Resmi ve/veya Özel kurum ve kuruluşlardan alınması gereken her türlü (Onay, İzin, Ruhsat vb.) alınması, yer teslim tarihinden, inşaatın tamamlanarak İdareye teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (Emniyet, Sağlık, Güvenlik vb.) tedbirlerin alınması, yapılacak bütün harcamaların (Proje, İnşaat, İmalat, Tadilat, Vergi, Resim, Harç, Ceza vb.) yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunmaması,

4- İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın ve tesisin başka bir amaçla kullanılmaması,

5- İşin yüklenicisi tarafından vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması,

6- 3194 sayılı İmar Kanunu'na göre kamuya terk edilmesi gereken alan var ise kanunda belirtilen orana kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak Yüklenici tarafından defaten İdaremize ödenmesi,

7- Söz konusu taşınmazın değerlenmesine esas alınan ekspertiz raporunun kira bedellerinin tespitinde öngörülen fonksiyon dışında gelir getirici başka ürünlerin yetiştirilmesi durumunda, ayrıca öngörülen fonksiyondan elde edilecek gelir hesabında kullanılan parametre (domates, biber, patlıcan ve bu grubun tamamlayıcıları kabak vs.) harici olarak taşınmazda topraksız sera üretiminde kullanılan değerli meyve üretimine (çilek, muz, avokado vs.) gidilmesi durumunda kiranın, yukarıda belirlenen değerler alt limit olmak üzere komisyon kararıyla yeniden belirlenmesi ve sözleşmeye esas kira bedellerinin ilgili parametredeki artış oranında arttırılması, ilgili parametrede azalma olmasından dolayı hiçbir şekilde kira bedellerinde indirime gidilmemesi,

8- İnşaat süresinden önce seranın tamamlanarak hizmete açılması halinde işletme süresinde belirlenen aylık kira bedelinin alınması,

9- 20 yıllık sürenin sonunda yapılmış olan yapıların ve tesisin her halükârda İdaremize terk ve teberru edilmesi,

Şartlarıyla, "Modern Sera Bahçesi" fonksiyonda kullanılmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 12. ve 20. Maddeleri gereğince 20 yıl süreyle tarımsal faaliyet karşılığı kiralama ihalesine çıkarılması işidir.



B- İhaleye iştirak edecek istekliler;



1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

a) İletişim Bilgi Formu: Türkiye'de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1.) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2.) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1.) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2.) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

e) Geçici Teminat Mektubu: Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya Vakıf Katılım Bankası Gaziantep Şubesinde Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına olan TR66 0021 0000 0010 4802 7000 02 numaralı hesabına yatırılmış (işin adının açıkça belirtilmiş olduğu, ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiliğin adı-soyadı/Unvanı iler vergi/TC. Kimlik numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğunu belirtmek suretiyle) yukarıda yazılı tutarın geçici teminat banka dekontu, havale/EFT yapılması halinde Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünce teyit edilmiş havale belgesi.

f) Ortak Girişim Beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)

g) Banka referans mektubu: Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil-düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) İş Deneyim Belgesi : Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.

h.1.) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

h.2.) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

h.3.) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,

h.4.) Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası,

h.5.) Mezuniyet belgeleri/Diplomalar: İnşaat Mühendisliği ve Mimarlıktır. Söz konusu diplomanın değerlendirilebilmesi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddelerindeki tevsik edici belgeler ile birlikte sunulması zorunludur.

h.6.) İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.4. ve sözleşmenin 10.7. maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir.

ı) Vergi borcu olmadığına dair belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhalelerden Yasaklılık Durum Formu: İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz

l) Yer Görme Formu: İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7),

m) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname (EK:11)

n) Teklif Mektubu: İç zarf: Şekli ve içeriği şartnamenin 11.maddesine göre hazırlanmış ve şartnameye ekli örneğine uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunun (Ek.8) konulacağı zarf.

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (h.4.), (ı), (i), (j) ve (m) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

Yukarıda sayılan belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç ihale tarihi ve saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.

2- İhale Şartnameleri ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde İncilipınar Mahallesi, Prof. Muammer Aksoy Bulvarı, No:8 Vakıflar Güven İş Merkezi, Kat:4,5,6 Şehitkamil / GAZİANTEP adresinde bulunan Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında ücretsiz olarak görülebilir. İhale dökümanı satış bedeli 1.000,00TL (Bin Türk Lirası) olup, Vakıf Katılım Bankası Gaziantep Şubesinde Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına olan TR66 0021 0000 0010 4802 7000 02 IBAN nolu hesabına işin ismi, istekli adı ve vergi/T.C. nosu belirtilerek yatırılacak ve İdareye ibraz edilerek İhale dökümanı satın alınacaktır.

3-İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte İncilipınar Mahallesi, Prof. Muammer Aksoy Bulvarı, No:8 Vakıflar Güven İş Merkezi, Kat:4,5,6 Şehitkamil / GAZİANTEP adresinde bulunan Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında toplanacak olan, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.

4- İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5-Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir

6-Bu iş için yapılmış olan her türlü vergi, resim ve harç bedelleri dâhil tüm giderler sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.

7- İhalenin yapılamaması durumunda yeniden ilan edilmeden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 43. maddesine göre ihale pazarlığa bırakılacaktır.

8-İdare, ihaleyi yapıp-yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

İLAN OLUNUR

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02152947