T.C.

GAZİANTEP

5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/1166 Esas 06/01/2025

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle; Mahkememiz dosyasında Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Güvenevler mahallesi, 2566 Ada 4792 parsel sayılı taşınmazda ortaklığın giderilmesine dair dava açıldığı, davalı İbrahim Kılınç (12800197750 ) adına çıkarılan tebligatların iade edildiği ve yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi meçhul kaldığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Duruşmanın ertelendiği 28/05/2025tarihinde saat: 10:07deadı geçen davalının mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmesi, duruşmaya gelmediği veya kendisini bir vekille temsil ettirmediğini takdirde yargılamaya yokluğunda devam olunacağı ve hüküm de verileceği dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere davalı İbrahim Kılınç'a ilanen tebliğ olunur.