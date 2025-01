İ L A N

T.C.

HATAY

1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1038 Esas

KARAR NO : 2024/694

Davalı : 1- ABDURRAHMAN ARSLAN

Davacı : 2- NİMET ARSLAN

DAVALI; ABDURRAHMAN ARSLAN, Mahkememizce davalıya bütün aramalara rağmen tebligat yapılamadığı, tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediği anlaşıldığından gerekçeli karar tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizden verilen 21/11/2024 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile (Kabul)Tam Kabul karar verilmiştir.

1-Davanın KABULÜ ile; Hatay İli, Antakya İlçesi , Tanışma Mahallesi/Köyü , Cilt No:78, Hane No25'te nüfusa kayıtlı, 31885647776 T.C. Kimlik Numaralı, Ahmet ve Güner kızı, 01/03/1992 Antakya doğumlu NİMET ARSLAN ile aynı nüfusa kayıtlı, 31984644492 T.C. Kimlik Numaralı, Ahmet ve Meryem oğlu, 05/02/1982 Antakya doğumlu ABDURRAHMAN ARSLAN'ın TMK'nın 166/1 gereğince BOŞANMALARINA,

2-Tarafların ortak çocukları olan 22.09.2003 doğumlu Sait dava tarihinde reşit olduğu anlaşıldığından, bu çocuğun velayeti hususunda ve bu çocuk için iştirak ve tedbir nafakası talebi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

3-Tarafların ortak çocukları olan 27/09/2011 doğumlu Meryem , 16.12.2014 doğumlu Güner Burcu ve 26.10.2017 doğumlu Elif Ebrar'ın velayetinin davacı anneye VERİLMESİNE,

4-Velayeti anneye verilen ortak çocuklar Meryem , Güner Burcu ve Elif Ebrar ve baba arasında; her ayın 1. ve 3. hafta sonu Cumartesi günü saat 10:00'dan Pazar günü saat 17:00'ye kadar,dini bayramların 2.günü saat 10:00'dan 3.günü saat 17:00'ye kadar, her yıl öğrenciler için ön görülen yarı yıl tatilinin başlamasını takip eden ilk Pazartesi günü saat 10:00'dan aynı haftanın devam eden Pazar günü saat 17:00'ye kadar ve her yıl Temmuz ayının 1. günü saat 10:00'dan 15. günü saat 17:00'ye kadar kişisel ilişki kurulmasına,

5-Davacı kadın yararına hükmedilen aylık 1.000-TL tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar devamına, karar kesinleştikten sonra geçerli olmak üzere aylık 1.000- TL yoksulluk nafakasının davalı erkekten alınarak davacı kadına ÖDENMESİNE,

6-Ortak çocuklar yararına hükmedilen ayrı ayrıaylık 1.000'er-TL'den toplamda 3.000- TL tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar devamına , karar kesinleştikten sonra geçerli olmak üzere ortak çocuklar Meryem , Güner Burcu ve Elif Ebrar yararına ayrı ayrı aylık 1.000'er-TL'den toplamda 3.000- TL iştirak nafakasının davalı babadan alınarak davacı anneye ÖDENMESİNE,

7-Davacı kadının maddi tazminat talebinin REDDİNE,

8-Davacıkadının manevi tazminat talebinin kabulü ile, 100.000-TL manevi tazminatın davalı erkekten alınarak davacı kadına ÖDENMESİNE,

9-Davacı adli yardımdan yararlandığından alınması gerekli 80,70-TL başvuru harcı ile 427,60-TL karar harcı olmak üzere toplam 508,30-TL harcın davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

10-Davacı adli yardımdan yararlandığından suç üstü ödeneğinden karşılanan 955-TL tebligat giderinin davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

11-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden 30.000-TL vekalet ücretinin kadından alınarak erkeğe ÖDENMESİNE, karar verilmiş olup, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.