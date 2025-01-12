T.C.

KAHRAMANMARAŞ

10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/155 Esas

İLAN

Davaya konu Kahramanmaraş ili Onikişubat İlçesi Kumaşır Mahallesinde bulunan taşınmazın Fen bilirkişisi Mehmet Yiğit'in 30/06/2024 tarihli Bilirkişi raporunda A harfi ile gösterilen yerin 2.931,74 m2 olup, Doğusu tapulama harici boşluk, Güneyi; Hükmen tescil edilen 138 ada 1 ve 2 parseller, Batısı: yol, Kuzeyi: kısmen boşluk ve devamında hükmen tescil edilen 147 ada 1 parsel numaralı taşınmaz olduğu söylenen taşınmazın Osman ve Habibe oğlu 1968 Kahramanmaraş d.lu 30589731040 TC kimlik numaralı Ramazan Karakulak'a zilyetliğin devri yolu ile uzun bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendilerine zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2024/155 esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.