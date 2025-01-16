GÜNGÖREN BELEDİYESİ HİZMET SINIRLARI İÇERİSİNDE GİYSİ/TEKSTİL ATIK KUMBARASI YERLERİNİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İLANI
|İşin Niteliği
|Süresi
|Başlama ve Bitirme Tarihi
|İşin Yapılacağı Yer
|Tahmin Edilen Bedeli (TL)
|Geçici Teminat %3 (TL)
|İlan şekli ve Adedi
|İhale Usulü
|İhale Tarihi ve Saati
|60 Adet Tekstil Atık Kumbarası Yeri Kiralama İşi
|24 Ay
|01/02/2025-31/01/2027
|Güngören İlçe Sınırları İçerisinde 60Adet Muhtelif Nokta
|1.152.000,00 TL+ KDV
|34.560,00 TL
|Metropol Sınırları içerisinde yayımlanan gazetede ve İnternet haber sitesinde birer defa
|2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca "AÇIK TEKLİF USULÜ"
|30/01/2025
14:00
- İhalenin Yapılacağı Yer: Güngören Belediye Başkanlık Binası Encümen Toplantı Salonu
Güven Mahallesi Marmara Caddesi No:38, Kat: eksi 1, Güngören/İSTANBUL
İhale Tarihi ve Saati: 30/01/2025-14:00, Perşembe
İhale İçin Son Müracaat Tarihi: 30/01/2025-12:00, Perşembe
- İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;
- Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi,
- İhalenin yapıldığı yıl içerisinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
- İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi.
- İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
- İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a), (b), (c) ve (d)' deki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
- Muhammen bedelin %3'ü oranındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı,
- Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı,
- Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri,
- İşin niteliği gereği istekli firma bünyesinde çalışan Çevre Mühendisi SGK hizmet dökümü,
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip olmak,
- İsteklinin vakıf veya dernek olması halinde dernek tüzüğünde veya vakıf senedinde kuruluş gayesine uygun olarak kiralama, üst hakkı, intifa hakkı edinme vb. hususlarda yetkiye haiz olduğu belirtilmiş olmalıdır. Dernek tüzüğü veya vakıf kuruluş senedi ibraz edilmelidir.
- İstekli tarafından "okudum, anladım" şeklinde imzalanan İhale dokümanı ve ihale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı, belgelerinin ibrazı zorunludur,
- İş bu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır,
- İhale dokümanı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir,
- İsteklilerin 30/01/2025 Perşembe günü ihale saatinde istenilen evraklarla birlikte Güngören Belediyesi Ana Hizmet Binası, eksi 1. Kat Encümen Toplantı Salonu'nda hazır bulunmaları gerekmektedir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
- İhale komisyonu, ilan gününe kadar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02155443