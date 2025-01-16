T.C.

AFYONKARAHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizin 2024/441 Esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ : Afyonkarahisar ili, Sülümenli ilçesi, 3926 parsel

MALİKİ : Yusuf Varol

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE : TCDD

Mahkememizin 2024/442 ve 2024/443 esas numaralı dosyalarında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ : Afyonkarahisar ili, Sülümenli ilçesi, 4013 ve 3915 parseller

MALİKİ : Şerife Dindar ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE : TCDD

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından yukarıda malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/441, 2024/442 ve 2024/443 esas numaralı dosyalarında dava açılmıştır.

Bilgileri yazılı taşınmazlarla ilgili tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hataların düzeltim davası açılabileceği, 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, mahkememizdeki duruşmasının 16/04/2025 tarihine bırakıldığı, dava takip edilmediği takdirde davalıların yokluğunda yargılamaya devam edileceği 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ihtar ve ilan olunur.