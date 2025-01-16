T.C. ANKARA 32. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/530 Esas

DAVALI : EROL ÇIĞTAY Merkez/ ANKARA

Davacı ANIL ALTINDAĞ tarafından Davalılar aleyhine açılan Vasiyetnamenin Tenfizi davasının yapılan yargılaması sırasında davalı EROL ÇIĞTAY'a ait adres bildirilmediğinden ve davacının talebi üzerine ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı dava dilekçesinde özetle; muris Habibe KURTİŞ'in 17.12.2013 tarihinde çocuksuz olarak vefat ettiğini, veraset ilamının tarihi 18.12.2014 olduğundan güncel mirasçıları davaya dahil etmek için yeniden veraset ilamı almak üzere tarafıma yetki verilmesini, muris 14.06.2013 tarihinde Yenimahalle 1. Noterliğinde 15606 yevmiye numaralı vasiyetname düzenleyerek malik olduğu Balıkesir Ili Gömeç İlçesi Karaağaç Köyü 109 ada 39 parselde kayıtlı taşınmazda (mevcut olarak 175 ada 39 parselde kayıtlıdır) maliki olarak bulunduğu 1/2 payın tamamı ile bütün bankalardaki mevduatlarını tarafına vasiyet ettiğini, Vasiyetname Ankara 7. Sulh Hukuk Mahkemesinin 18.12.2018 tarihli 2015/276 E., 2018/1416 K. sayılı kararı ile açılıp okunmuş ve mevcut itibarla kesinleştiğini, davalılardan Ahmet Hakan Ülkü 14.06.2013 tarihinde Yenimahalle 1. Noterliğinde 15606 yevmiye numarası ile düzenlenen vasiyetnamenin murise yapılan baskı ile tanzim edildiğini iddia ederek tarafıma dava açtığını, bu suretle Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi 2015/350 Esas sayılı dosyası ile vasiyetnamenin iptali davasını ikame edildiğini, yapılan yargılama neticesinde Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.10.2022 tarihli 2015/350 Esas 2022/298 Karar sayılı ilamı ile karşı yan ikame etmiş olduğu bu hukuki mesnetten uzak davanın reddedildiğini, karar temyiz yolundan geçerek kesinleştiğini beyan ederek 14 06.2013 tarihinde Yenimahalle 1. Noterliğince düzenlenen 15606 yevmiye numaralı vasiyetnamenin tenfizini, Balıkesir İli Gömeç İlçesi Karaağaç Köyü 109 ada 39 parselde kayıtlı taşınmazda (mevcut olarak 1/5 ada 39 parselde kayıtlıdır) bulunan taşınmazda Murise ait 1/2 payın adına tescilini talep ve dava etmiştir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 122.maddesi gereğince; dava dilekçesinin davalıya tebliği ile 127 madde gereğince; davalının, iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, 128.madde gereğince süresi içinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tümünü inkar etmiş sayılacağınız, 131.madde gereğince cevap dilekçesinin verilmesinden sonra cevap süresi dolmamış olsa bile ilk itirazların ileri sürülemeyeceğiniz, Dava Dilekçesi ve Tensip Zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.