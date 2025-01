İZMİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

1-)Yukarıda evsafı yazılı vakıf taşınmazlarının belirlenen muhammen bedel üzerinden 04.02.2025 günü Fevzipaşa Bulvarı No:4 Konak/İZMİR adresindeki İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 35/a maddesi gereği "Kapalı Teklif Usulü" ile satışı yapılacaktır.

2-) İstekliler ihaleye katılabilmeleri için İhale Şartnamesinin 4.maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 5.maddesi doğrultusunda 03.02.2025 günü saat 16:30 a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Fevzipaşa Bulvarı No:4 İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne imza karşılığında teslim edeceklerdir. Talipli olunan her taşınmaz için ayrı ayrı dosya hazırlanacaktır.Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz

3-) İdari Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde görülebilecek ve 1000,00 TL ücret karşılığında temin edilebilecektir. İhalelere katılım olmaması durumunda pazarlık ihalesi 19.02.2025 tarihinde aynı saatlerde, yukarıda belirtilen Bölge Müdürlüğü hizmet binasında yapılacaktır.

4-) Tire Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ve satışı yapılan parseller için altyapı katılım bedeli ihale sonucu uhdesinde kalan kişi tarafından ayrıca ödenecektir. Altyapı katılım bedelinin TOSBİ' nin 19.08.2024 tarihli yazılarından 69,53 €/m² olduğu anlaşılmakla birlikte, ihale sonuçlanıncaya kadar Müteşebbis Heyetinin altyapı katılım bedelini yeniden değerlendirmesi durumunda yeni bedel üzerinden ödeme yapılacaktır.

5-) Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere işbu ilan ile tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

6-) İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz satış yapıp yapmamakta veya ihalenin her aşamasında ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

7-) İhaleye çıkarılan taşınmazların satışı ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve taşınmazın satış bedeli üzerinden kanuni %10 KDV tutarı ile tapudaki ferağ muameleleri alıcıya aittir.

8-) İhaleye giren katılımcılar vakıf taşınmazları görerek ihaleye girmiş sayılır.

9-) İhale uhdesinde kalan katılımcı kendisine yapılan tebligat tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde Vakıflar Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek satışa yönelik işlemleri başlatması gerekmektedir.Yükümlülüklerini belirtilen süre içerisinde yerine getirmeyen katılımcının geçici teminatı hakkında protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın irat kaydedilerek bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.

10-) İhaleye çıkartılan taşınmazın ihalede oluşacak bedeller+KDV vergi, resmi harç ve diğer satış masraflarının tamamı peşin alınacaktır.

11-) Geçici teminatların geri ödemeleri, katılımcıların Banka hesap numaralarına aktarılacaktır.Banka hesap İban numarası olmayanların herhangi bir bankadan hesap açtırması gerekmektedir.

12-) Anlaşmazlık halinde taşınmazın bulunduğu İzmir Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

İLAN OLUNUR.