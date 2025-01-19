T.C. SERİK 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/322 Esas

KARAR NO : 2024/365

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/05/2024 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle maddesi gereğince 3 AY 22 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan İsmail ve Kamile oğlu, 05/04/1970 doğumlu, Bilginler nüfusuna kayıtlı İbrahim KUBARIK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ülke genelinde yayın yapan GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 14.01.2025