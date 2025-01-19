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T.C. YATAĞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2024/119 Esas 03/01/2025 Konu : GAİPLİK İLANI 2. İLAN

Maliye Hazinesi tarafından açılarak mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının yargılaması aşamasında;

Muğla ili Yatağan ilçesi Turgut Mahallesi 2269 parsel numaralı taşınmazın ifrazıyla oluşan 136ada 36 parsel ve 139 ada 3 parsel nolu taşınmazların4/8 paylı Ali oğlu Ali, 2/8 payı Ali kızı Ayşe, 1/8 payı Hasan oğlu İsmail'in yaşayıp yaşamadığı ve akıbetleri hakkında bilgisi bulunanların veya kendilerinin mahkememize bilgi vermeleri veya mahkememize müracaat etmeleri hususları ilan olunur. 03/01/2025