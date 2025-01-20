T.C.

AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/28 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Sultanhanı İlçesi, Sultanhanı Köyü, 885 Ada 6 Parsel

Yüzölçümü : 2.521,72 m2

Kıymeti : 450.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 10:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2025 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2025 - 10:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2025 - 10:06

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Sultanhanı İlçesi, Sultanhanı Köyü, 885 Ada 7 Parsel

Yüzölçümü : 2.448,83 m2

Kıymeti : 440.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 10:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2025 - 10:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2025 - 10:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2025 - 10:16

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Sultanhanı İlçesi, Sultanhanı Köyü, 886 Ada 5 Parsel

Yüzölçümü : 3.785,73 m2

Kıymeti : 680.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 10:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2025 - 10:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2025 - 10:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2025 - 10:26

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Sultanhanı İlçesi, Sultanhanı Köyü, 911 Ada 9 Parsel

Yüzölçümü : 2.500 m2

Kıymeti : 1.120.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 10:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2025 - 10:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2025 - 10:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2025 - 10:36

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Sultanhanı İlçe, SULTANHANI Mahalle/Köy, 959 Ada, 8 Parsel, Aksaray İli, Sultanhanı İlçe ...

Adresi : Aksaray İli, Sultanhanı İlçesi, Sultanhanı Köyü, 959 Ada 8 Parsel Sultanhanı / AKSARAY

Yüzölçümü : 2.391,11 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 720.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 10:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2025 - 10:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2025 - 10:46

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2025 - 10:46

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Sultanhanı İlçesi, Sultanhanı Köyü, 959 Ada 14 Parsel

Yüzölçümü : 2.936,16 m2

Kıymeti : 600.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 10:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2025 - 10:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2025 - 10:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2025 - 10:56

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Sultanhanı İlçesi, Sultanhanı Köyü, 959 Ada 15 Parsel

Yüzölçümü : 2.394,11 m2

Kıymeti : 600.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 11:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2025 - 11:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2025 - 11:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2025 - 11:06

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Sultanhanı İlçesi, Sultanhanı Köyü, 971 Ada 4 Parsel

Yüzölçümü : 3.369,95 m2

Kıymeti : 670.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 11:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2025 - 11:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2025 - 11:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2025 - 11:16

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Sultanhanı İlçesi, Sultanhanı Köyü, 984 Ada 14 Parsel

Yüzölçümü : 2.184,55 m2

Kıymeti : 435.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 11:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2025 - 11:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2025 - 11:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2025 - 11:26

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Sultanhanı İlçesi, Sultanhanı Köyü, 1242 Ada 4 Parsel

Yüzölçümü : 598 m2

Kıymeti : 180.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 11:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2025 - 11:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2025 - 11:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2025 - 11:36

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.