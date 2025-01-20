T.C. MUT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/1102-1104-1106-1108-1110-1112-114-116-118-1120

KAMULAŞTIRMA İLANI

2024/1102

ALİ BEDİR Mersin İli Mut İlçesi Güzelyurt Mahallesi 103 ada 82 ve 84 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:696,82m2 ve 427,49 m²

Toplam Bedel :21.592,35 ve 7.481,07 TL

2024/1104

VEYSEL ŞAHİN Mersin İli Mut İlçesi Sakız Mahallesi 137 ada 12 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 256,00 m²

Toplam Bedeli: 257.949,93 TL 2024/1106

MEMET ŞİMŞEK (ÖLÜ) Mersin İli Mut İlçesi SakızMahallesi 137 ada 19 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:225 m²

Toplam Bedel:978238,66 TL

2024/1108

AHMET YOLDAŞ Mersin İli Mut İlçesi AlaçamMahallesi 170 ada 66 ve 67 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:70,59 ve 4843,14 m2

Toplam Bedel:3970,69 ve 381.397,28 TL

2024/1110

AHMET SELVİ (ÖLÜ) Mersin İli Mut İlçesi HamamMahallesi 124 ada 6 ve 7 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: m2

Toplam Bedel: TL

2024/1112

ALİ USTA (ÖLÜ) Mersin İli Mut ilçesi Diştaş Mahallesi 101 ada 1991 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 2804,41 m²

Toplam Bedel:95.349,94 TL

2024/1114

MEHMET ALİ ÖRS (ÖLÜ) Mersin İli Mut İlçesi Alaçam Mahallesi 170 ada 11parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü: 256 m²

Toplam Bedel:90.148,35 TL

2024/1116

YUSUF AY (ÖLÜ) Mersin İli Mut İlçesi Kırkkavak Mahallesi 212 ada 1 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:1759,47 m2

Toplam Bedel:181.665,28 TL

2024/1118

ADEM EVREN Mersin İli Mut İlçesi Geçimli Mahallesi 101 ada 1609 ve 1610 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:1065,48 m2

Toplam Bedel:133.094,59 TL 2024/1120

MERYEM YOLDAŞ (ÖLÜ) Mersin İli Mut İlçesi AlaçamMahallesi 169 ada 1 parsel Kamulaştırılan kısmın yüzölçümü:225 m²

Toplam Bedel:55.263,78 TL

Davacı Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından kamulaştırma işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davası açılmış olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Mut Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, duruşmasının Mut 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur. 08/01/2025