T.C.

ANKARA 5. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/216 Esas

DAVACI : ŞABAN COŞGUN-TC:12688254422

DAVALILAR : NAVREZ DİCLE- Naci Çakır Mah. 763. Cd. 5/10Çankaya/ ANKARA ve diğer davalılar.

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında; davalılardan Engin Özbek'in yüklenicisi, bir kısım davalıların arsa sahibi bir kısmının bağımsız bölüm maliki olarak zorunlu dava arkadaşlığı kapsamında davalı olduğunu, Ankara 54. Noterliğinin 12/06/2015 tarih ve 24482 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine konu eser sözleşmesi nedeniyle müvekkilinin davalı müteahhit Engin Özbek'ten Ankara ili Çankaya ilçesi 26489 ada 14 parselde yapılacak projedeki 7 numaralı bağımsız bölümü arsa payının tamamı ile birlikte 18/01/2019 tarihinde satın aldığını ancak mülkiyet hakkını elde edememesi nedeniyle; anayasaya aykırılık define ilişkin talebi ile müvekkilin mülkiyet hakkının ihlal edildiğinin kabulünü ve davalılardan Murat Çoksezgin adına (arsa sahipliğinden dolayı) kayıtlı tapunun iptali ile müvekkili adına arsa payı ile birlikte tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkememiz dosyasının duruşma günü 26/02/2025 günü saat:10:35'da olup; tarafınıza iş bu ilanın tebliğinden itibaren usulüne uygun cevap dilekçesi ve tüm delillerinizi ve başka yerden istenecek delillerin bulunduğu yeri bildirmek üzere iki hafta süre verildiği, bildirmediğiniz takdirde bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ( HMK 129,318,322 ) hususu, T.K. m.28 gereği ilanen tebliğ olunur. 27/02/2024