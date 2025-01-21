T.C.KIRKAĞAÇ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2024/1 Tereke Satış 17/01/2025

MERSİN ili, TARSUS ilçesi, CAMİATİK mah/köy 6 Cilt, 209 Aile sıra no 8 sırada nüfusa kayıtlı 10/04/1976 doğumlu,22/09/2021 tarihinde vefat eden müteveffa MAHMUT İŞCAN'ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden vere'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan, Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen ne de terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. Maddesi ve İcra İflas Kanunun 218. Maddesi gereğince ilan olunur.