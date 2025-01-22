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ANTALYA 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Esas No : 2024/352 Esas,

Karar No : 2024/79 Karar

SANIK : BEŞŞAR HEVİDAWİ, Mahmoud ve Jazıeh oğlu, 01/01/2002 Halep doğumlu,

SANIK : MAHMOUD HEVİDAWİ, Ahmed ve Emine kızı, 01/02/1955 Halep doğumlu,

Sanıklar Beşşar ve Mahmoud HEVİDAWİ hakkında 12/10/2023 tarihinde işledikleri iddia olunan 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan yapılan yargılama sonunda mahkememizin 25/09/2024 tarih ve 2024/352-2024/79 E.K sayılı ilamı ile sanık Beşşar HEVİDAWİ'nin BERAATİNE, sanık Mahmoud HEVİDAWİ'nin eylemine uyan 5607 Sayılı Yasanın 3/18, 3/23, TCK'nın 62/1 ve 52/2.maddeleri uyarınca sonuç olarak 10 AY HAPİS ve 50,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanık hakkında verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın TCK'nın 51/1.maddesi uyarınca ERTELENMESİNE, aynı kanunun 51/3.maddesi uyarınca 1 yıl herhangi bir yükümlülük yüklenmeksizin denetimli serbestliğe tabi tutulmasına, suça konu malların MÜSADERESİNE, katılan Ticaret Bakanlığı kendisini vekille temsil ettirdiğinden 17900,00 TL vekalet ücretinin sanıktan alınarak müdahile verilmesine, yapılan 6218,78 TL yargılama giderinin sanık Mahmoud HEVİDAWİ'den tahsili ile hazineye gelir kaydına karar verilmiştir.

Mahkememiz kararına karşı Ticaret Bakanlığı vekili tarafından verilen kararın usul ve yasaya aykırı olduğu belirtilerek istinaf talebinde bulunduğu anlaşılmıştır.

Kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin sanıklar Beşşar ve Mahmoud HEVİDAWİ'ye yargılama aşamasında bildirmiş oldukları adreslerine tebliğe çıkarıldığı ancak tebliğinin sağlanamadığı, yapılan adres araştırmaları sonucunda da sanıklara ait tebliğe esas adres tespit edilemediği anlaşıldığından 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29.maddesi gereğince karar özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, aynı yasanın 31.madde gereğince hükmün ilanın yayınlandığı tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde, bir dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yoluna başvurabileceğine, aksi halde hükmün kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.