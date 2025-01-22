Giriş Tarihi: 23.01.2025 00:00
T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
DOSYA NO : 2024/835 Esas
KARAR NO : 2024/1214
Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/06/2024 tarihli ilamı ile 299/1 maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Mehmet Salih ve Rahime oğlu, 04/04/1994 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı HARUN KOÇ tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.
İlanın kendisine tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 20/01/2025
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02160388