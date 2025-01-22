T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO : 2023/220 Esas

KARAR NO : 2024/1375

Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/07/2024 tarihli ilamı ile 157/1 maddesi gereğince İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), 62500 TL ADLİ PARA, 3 YIL 9 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Muhammed ve Meliha oğlu, 10/10/1997 doğumlu, YUSUF DEDE tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

İlanın kendisine tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 20.01.2025