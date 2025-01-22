T.C. MUĞLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(2024/389 ESAS)

TAŞINMAZ BİLGİLERİ : MUĞLA, MENTEŞE, SUNGUR Mahallesi

165 ADA 11 PARSEL

MALİK : İSMAİL DEMİRTAŞ

(2024/390 ESAS)

TAŞINMAZ BİLGİLERİ : MUĞLA, MENTEŞE, SUNGUR Mahallesi

119 ADA 6 PARSEL

MALİKLER: 1-CANFEDA YILMAZ

2-DUDU YILMAZ

3-HİKMET ŞAHAN

4-MUSTAFA ŞAHAN

5-PERİHAN DEMİR

6-ŞENİZ ŞAHAN

7-ZEHRA YILMAZ

(2024/391 ESAS)

TAŞINMAZ BİLGİLERİ : MUĞLA, MENTEŞE, SUNGUR Mahallesi

119 ADA 9 PARSEL

MALİK: FAHRİ ÖZCAN

(2024/392 ESAS)

TAŞINMAZ BİLGİLERİ : MUĞLA, MENTEŞE, SUNGUR Mahallesi

119 ADA 10 PARSEL

MALİK: NERGÜN ŞAHAN

KAMULAŞTIRAN

İDARE : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Yukarıda bilgileri verilen taşınmazların tamamının kamulaştırma işlemi için 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmakla;

Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Vakıfbank Muğla Şubesine yatırılacak olup, konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 30/12/2024