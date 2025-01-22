T.C. SAMSUN 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞI

İ L A N

DOSYA NO : 2024/131 Esas

KARAR NO : 2024/555

Nitelikli Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/12/2024 tarihli ilamı ile TCK'nın 158/1.f maddesi gereğince neticeten 3 yıl 4 ay hapis ve 19.160.-TL adli para cezası ile cezalandırılan Yılmaz ve Leyla oğlu, 20/07/1994 doğumlu, MEHMET EMİN ÖLÇEN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. Maddeleri gereğince hüküm özetinin tirajı Türkiye Geneli 50.000'in altında bulunan ulusal bir gazetede bir defaya mahsus İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye verilecek bir dilekçe ile yada zabıt katibince zapta geçirilip hakime onaylattırılacak beyan ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf talebinde bulunabileceği, iki hafta içerisinde başvuruda bulunulmadığı taktirde hükmün kesinleşeceği, İLAN OLUNUR. 16.01.2025