Giriş Tarihi: 24.01.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 00:14
T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/510 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ÇANAKKALE
İLÇESİ : MERKEZ
MAHALLE/KÖY : YUKARI OKÇULAR
MEVKİİ : ÇUKURTARLA
ADA NO : 102
PARSEL NO : 36
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.845,47 m²
KAMULAŞTIRILAN KISIM : 138,59 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : AYŞE ÖZGÜR
NAİDE UÇAK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/510 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21.01.2025
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02160702