T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/510 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : ÇANAKKALE

İLÇESİ : MERKEZ

MAHALLE/KÖY : YUKARI OKÇULAR

MEVKİİ : ÇUKURTARLA

ADA NO : 102

PARSEL NO : 36

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.845,47 m²

KAMULAŞTIRILAN KISIM : 138,59 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : AYŞE ÖZGÜR

NAİDE UÇAK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/510 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21.01.2025

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02160702