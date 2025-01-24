İLAN

GÜMÜŞHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ADRES/CİNSİ ADA/PARSEL BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİK MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ SAAT Yeni Mah. 201/48 A-Blok / 15 B.Bölüm 400.000,00 TL 12.000,00 TL 05.02.2025 15:30 Yeni Mah. 201/48 B-Blok / 15 B.Bölüm 400.000,00 TL 12.000,00 TL 05.02.2025 15:35 Çamlıca Mah. 115/53 - Arsa 50.000.000,00 TL 1.500.000,00 TL 05.02.2025 15:40 Karaer Mah./ Çarşı Gümüşhane İş Merkezi Altı Kapalı Otopark 95/64 Bodrum Kat/1 Otopark / Oto Yıkama 612.000,00 TL 18.360,00 TL 05.02.2025 15:45 Tekke Beldesi / Meyve Suyu Üretim Fabrika Binası Müştemilatı ve Arsa 215/33 - Meyve Suyu Üretim Tesisi 2.520.000,00 TL 75.600,00 TL 05.02.2025 15:50

Mülkiyeti Belediyemize ait olan; aşağıda nitelikleri ve detaylı içeriği bulunan Taşınmazların Kiralama ve Satışları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince yapılacak "Açık Teklif Usulü" ihale ile yapılacaktır.

• Otopark/Oto Yıkama 3 Yıllık Kiralama olup, 3 Yıllık Muhammen Bedel Üzerinden Geçici Teminat Yatırılacaktır.

• Meyve Suyu Üretim Tesisi 10 Yıllık Kiralama olup 1 Yıllık Muhammen Bedel Üzerinden Geçici Teminat Yatırılacaktır.

• Otopark/ Oto Yıkama ile Meyve Suyu Üretim Tesisi Kiralama Bedeli üzerine %20 KDV ilave edilecektir.

1- İhale 05.02.2025 tarihinde Çarşamba günü ilan tablosunda belirtilen saatte Belediyemiz Meclis Salonunda ihalesi başlayacaktır.2- İhaleye katılımcılardan istenecek belgeler:Gerçek- Tüzel Kişiler:

a) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname (Gerçek-Tüzel Kişi)

b) T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı örneği/Fotokopisi (Gerçek Kişi)

c) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişi)

d) Noter Tasdikli İmza Sirküleri (Gerçek-Tüzel Kişi)

e)Onaylı Adres Belgesi (Gerçek-Tüzel Kişi)

f) Şartname Bedeli 2.000,00 TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi (Gerçek-Tüzel Kişi)

g) Tabloda belirtilen Geçici Teminat Bedelinin Gümüşhane Belediyesi adına alınmış Geçici Teminat Mektubu veya Nakit olarak yatırıldığına dair dekontu (her biri için ayrı ayrı) (Gerçek-Tüzel Kişi)

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter Tasdikli Vekâletnamesi ile Noter Tasdikli İmza Beyannamesi (Gerçek-Tüzel Kişi)

i) Belediye'ye borcu olmadığına dair yazı (Gerçek-Tüzel Kişi)

j) İhalede isteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi vermek. Ayrıca yukarıda belirtilen belgeleri ortakların her biri ayrı ayrı sunmak zorundadır. (Gerçek-Tüzel Kişi)

k) Taşınmazın Katılım Payı ücretleri ve Banka Teminat Mektuplarına ait tutarlar Destek Hizmetleri Müdürlüğündeki Teknik Şartnameye uygun olarak hazırlanacaktır. (Gerçek-Tüzel Kişi)

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine uygun olarak hazırladıkları tekliflerini 05.02.2025 Çarşamba günü saat 15.00'e kadar Gümüşhane Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edeceklerdir. Faks ve internetle yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3- Konu ile ilgi ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birim Servisinden temin edilebilir.

4- Son müracaat tarihi 05.02.2025 Çarşamba günü saat 15.00'e kadar olup Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine yapılacaktır. İlanen duyurulur.



#ilan.gov.tr Basın No:ILN02161641