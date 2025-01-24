T.C. BAKIRKÖY 13. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2024/321 Esas

Konu : İLAN

Davacı, SEMRA GÜLDOĞDU ile Davalı, RECEP GÜLDOĞDU arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Mahkememizce alınan karar gereğince eşi "Davacı Semra GÜLDOĞDU tarafından Recep GÜLDOĞDU aleyhine, davalının kendisini aldattığını, evlilik birliğine uygun hareket etmediğini, kendisini ve çocukları mağdur ettiğini, çalışmadığını, evlilik birliği içerisinde 2 adet at satın aldıklarını, davalının bu atlardan gelir elde ettiğini, davalının kötü niyetli olarak atların satışını gerçekleştirmek istediğini, davalının evlilik birliği içerisinde birikimleri gram altına çevirerek davalıya ait hesapta tuttuğunu, davalının bu altınları paraya çevirdiğini belirterek, çocuklar için 10.000,00'er TL, kendisi için 10.000,00 TL tedbir nafakası istediğini, ayrıca 400.000,00 TL maddi, 400.000,00 TL manevi tazminat, davalı tarafından şirket açtırılıp zarar ettiği için 1.000,000,00 TL maddi 1.000,000,00 TL manevi tazminat talepli boşanma davası açıldığı görülmekle", dava dilekçesinin bu ilanın yayınlandığı tarihten bir hafta sonra kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren "Cevap dilekçesiyle davacı sayısı kadar örneğini (HMK 129) dava dilekçesinin kendinize tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde sunmanız, cevap dilekçesi vermemeniz halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız (HMK 122,127); geçerli bir özrünüz olmaksızın belirlenecek gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz (HMK 147)ihtar olunur. ,"şerhi ile,

13/05/2025 günü saat 10:20'da ön inceleme duruşması yapılacağından "HMK. 139. md uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, süresi içinde bu hususların yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği" ihtar olunur." şerhi ile ön inceleme duruşma gününün aşağıda kimlik bilgileri bulunan davalı RECEP GÜLDOĞDU'ya ilanen tebliğ olunur. 10/01/2025

İLGİLİ KİŞİ : RECEP GÜLDOĞDU - 39*******26 DİYARBAKIR ili, ÇÜNGÜŞ ilçesi, YUKARIŞEYHLER mah/köy, 41 Cilt, 36 Aile sıra no, 45 sırada nüfusa kayıtlı, ŞERİF ve LEYLA oğlu/kızı, 15/07/1987 dogumlu,

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