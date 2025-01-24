T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

ESAS SAYISI :2014/1046

İLAN

DavacıAyfer Uğurlu İleDavalılar , Ahmet Coşkun, Ahmet Yücesan, Akın Şahin, Ceyda Çetinkaya Alus, Erkan Hacısalihoğlu, Ethem Alagöz, Hamide Akçiçek, İbrahim Demir, Kubra Tarıverdıyeva, Muammer Çakır, Murat Denizcioğlu, Murat Şahin Şenli, Murat Şahin Şenli, Necla Taş, Necla Taş, Neziha Yılmaz, Nurhan Altun, Osman Avni Yücesan, Selahattin Kara, Semiha Öner, Sibel Cemali, Sündüz Acar, Şerif Coşkun, Türcan Özkaynak, Yüksel Şerafettin Coşkun, Zeynep Şükriye Coşkun Kurşun, Zübeyda Bingöl, Hacısalihoğlu İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Mtf Proje Mimarlık Ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle;

Davalı Kubra TARIVERDIYEVA (T.C.99709828114) yönünden daha önce adres araştırması ve T.K. İlgili maddeleri hükümlerince tebligat yapılmış ise de, tebliğ imkansızlığı olduğundan bugüne kadar adı geçen davalıya tebliğin yapılamadığı anlaşıldığından;gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesininilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı Kubra TARIVERDIYEVA (T.C.99709828114) gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesinin tarafınıza tebliğine karar verilmiş olup, 2 haftalık süre içinde mahkememize ibraz edilecek yasa yolu talepli dilekçe ile Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği , 7201 sayılı tebligat kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İş bu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılır.09/01/2025

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