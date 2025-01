İLAN

T.C. AYDIN 3. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Davacı , HÜLYA ARAS ile Davalı ,MEHMET ARAS arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;Mahkememizde yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden kendisine tebligat yapılamayan, davalı, Ezrurum ili, Tekman ilçesi, Kırıkan mah/köy, Cilt No: 48, Hane No: 31 'de nüfusa kayıtlı, Fesih ve Bedriye'den olma Tekman 01/03/1982d.lu (TC.Kimlik No: 13676134900 ) MEHMET ARAS'A HMK 147. Maddesi gereğince duruşma gün ve saati yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğine karar verilmiştir.Davacı Hülya Aras tarafından davalı Mehmet Aras aleyhine açılan Boşanma davasında; davalı Mehmet Aras'a HMK 147. Maddesi gereğincegazete ilanı yoluyla ilanen tebliğine, ilanen tebligatın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağının ve davalının " HMK madde 147gereğince tebligat zarfına kanun maddesi şerh olarak düşülmek kaydıyla Taraflara gönderilecek davetiyede, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceği" hususu ihtar ve tebliğ olunur. İhtarına ilişkin duruşma gün ve saatinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Adres : AYDIN 3. AİLE MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Bahar DEMİRCİ Zabıt Katibi