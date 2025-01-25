T.C. BOZOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/3 Esas 16/01/2025

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Davacı , ŞERİF KURTARAN ile Davalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Dava konusu Şanlıurfa ili Bozova ilçesi Kabacık Mahallesi 102 ada 5 , 103 ada 17, 163 ada 7 ,168 ada 7 , 163 ada 8154 ada 32 nolu taşınmazlar üzerinde hak iddia eden kişilerin Bozova 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılaması devam eden davaya müdahil olarak katılmaları ilanen tebliğ olunur.