GÖRDES ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI :MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Davacı Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların kamulaştırılmaya tabi tutulduğu, kamulaştırma işlemlerinin 2942 sayılı yasanın 8. maddesi gereğince yerine getirildiği, parsel malikleri ile anlaşma sağlanamadığından mahkememizde Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tescil davası açıldığı hususları, 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.

Dosya No Taşınmazın Mevkisi Taşınmaz

Maliki/Malikleri Taşınmazın

Parsel Numaraları Taşınmazın

Vasfı Kamulaştırılan Alanın

Yüzölçümü Kamulaştırma Amacı 2024/51 Manisa ili Gördes ilçesi

Börez Mah. Ahmet DEMİRTAŞ, Ayşe KARABAŞ, Ekrem DEMİR, Emine YILDIZ, Mehmet DEMİR, Yaşar TAŞALTI 0 ada 17 parsel Tarla 129,916 İçme Suyu İsale Hattı

Projesi Kapsamında 2024/52 Manisa ili Gördes ilçesi

Börez Mah. Muammer ASLAN 0 ada 16 parsel Tarla 100,65 İçme Suyu İsale Hattı

Projesi Kapsamında 2024/53 Manisa ili Gördes ilçesi

Börez Mah. Ali SALUR, Gülsüm SALUR, İsmail SALUR, Mustafa SALUR, Süleyman SALUR 0 ada 73 parsel Tarla 332,56 İçme Suyu İsale Hattı

Projesi Kapsamında 2024/78 Manisa ili Gördes ilçesi

Çiçekli Mah. Gülsüm DEMİRCAN, Ümmü POYRAZOĞLU 0 ada 4479 parsel Tarla 962,26 İçme Suyu İsale Hattı

Projesi Kapsamında 2024/79 Manisa ili Gördes ilçesi Çiçekli Mah. Hasibe ERTAN, Mustafa ERTAN, Recep ERTAN 0 ada 4533 Parsel Kavaklık 320,00 İçme Suyu İsale Hattı

Projesi Kapsamında 2024/81 Manisa ili Gördes ilçesi

Çiçekli Mah. Habip SIRLAN, Kadriye GÜMÜŞ, 0 ada 4537 parsel Tarla 445,18 İçme Suyu İsale Hattı

Projesi Kapsamında 2024/80 Manisa ili Gördes ilçesi

Çiçekli Mah. Hasan Hilmi KILINÇ, Muammer KILINÇ, Recep KILINÇ 0 ada 4360 Elmalık 173,68 İçme Suyu İsale Hattı

Projesi Kapsamında 2024/82 Manisa ili Gördes ilçesi

Çiçekli Mah. Ali AKDENİZ, Sultan KILINÇ 0 ada 4344 parsel Tarla 488,91 İçme Suyu İsale Hattı

Projesi Kapsamında 2024/83 Manisa ili Gördes ilçesi

Çiçekli Mah. Akile ÇETİN, Aynur ÖZDAMAR, Ayşe SİVRİKAYA, Fatma KARCA, Kibariye OKKALI, Lütfiye KARAGÖZ, Mehmet GÖKDENİZ 0 ada 4534 parsel Bahçe 290,61 İçme Suyu İsale Hattı

Projesi Kapsamında 2024/84 Manisa ili Gördes ilçesi

Çiçekli Mah. Ahmet SIRLAN, Mehmet SIRLAN, Sevim SIRLAN 0 ada 4539 parsel Bahçe 80,84 İçme Suyu İsale Hattı

Projesi Kapsamında 2024/85 Manisa ili Gördes ilçesi

Çiçekli Mah. Ayşe KILINÇ, Gülsüm KARADENİZ, Hatice EROĞLU, Hüseyin KILINÇ, İdris KILINÇ, Mustafa KILINÇ, Yılmaz KILINÇ 0 ada 4361 parsel Elmalık 49,14 İçme Suyu İsale Hattı

Projesi Kapsamında 2024/141 Manisa ili Gördes ilçesi

Çiçekli Mah. Gülistan MUSLU, Gülnar AY, Hakkı DEMİRDAĞ, Mustafa Ali DEMİRDAĞ, Nagihan GÜDER, Sümeyman GÜDER, Ümmü DEMİRDAĞ 0 ada 1424 parsel

0 ada 1423 parsel

0 ada 1426 parsel Tarla

Tarla

Tarla 342,15

830,20

46,83 İçme Suyu İsale Hattı

Projesi Kapsamında 2024/142 Manisa ili Gördes ilçesi

Çiçekli Mah. Halime DEMİRDAĞ 0 ada 1493 parsel Tarla 120,04 İçme Suyu İsale Hattı

Projesi Kapsamında 2024/143 Manisa ili Gördes ilçesi

Çiçekli Mah. Satılmış EROĞLU 0 ada 1500 parsel

0 ada 1502 parsel Tarla

Tarla 187,48

79,54 İçme Suyu İsale Hattı

Projesi Kapsamında