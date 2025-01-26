Giriş Tarihi: 27.01.2025 00:00
GÖRDES ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI :MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Davacı Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların kamulaştırılmaya tabi tutulduğu, kamulaştırma işlemlerinin 2942 sayılı yasanın 8. maddesi gereğince yerine getirildiği, parsel malikleri ile anlaşma sağlanamadığından mahkememizde Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tescil davası açıldığı hususları, 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.
|Dosya No
|Taşınmazın Mevkisi
|Taşınmaz
Maliki/Malikleri
|Taşınmazın
Parsel Numaraları
|Taşınmazın
Vasfı
|Kamulaştırılan Alanın
Yüzölçümü
|Kamulaştırma Amacı
|2024/51
|Manisa ili Gördes ilçesi
Börez Mah.
|Ahmet DEMİRTAŞ, Ayşe KARABAŞ, Ekrem DEMİR, Emine YILDIZ, Mehmet DEMİR, Yaşar TAŞALTI
|0 ada 17 parsel
|Tarla
|129,916
|İçme Suyu İsale Hattı
Projesi Kapsamında
|2024/52
|Manisa ili Gördes ilçesi
Börez Mah.
|Muammer ASLAN
|0 ada 16 parsel
|Tarla
|100,65
|İçme Suyu İsale Hattı
Projesi Kapsamında
|2024/53
|Manisa ili Gördes ilçesi
Börez Mah.
|Ali SALUR, Gülsüm SALUR, İsmail SALUR, Mustafa SALUR, Süleyman SALUR
|0 ada 73 parsel
|Tarla
|332,56
|İçme Suyu İsale Hattı
Projesi Kapsamında
|2024/78
|Manisa ili Gördes ilçesi
Çiçekli Mah.
|Gülsüm DEMİRCAN, Ümmü POYRAZOĞLU
|0 ada 4479 parsel
|Tarla
|962,26
|İçme Suyu İsale Hattı
Projesi Kapsamında
|2024/79
|Manisa ili Gördes ilçesi Çiçekli Mah.
|Hasibe ERTAN, Mustafa ERTAN, Recep ERTAN
|0 ada 4533 Parsel
|Kavaklık
|320,00
|İçme Suyu İsale Hattı
Projesi Kapsamında
|2024/81
|Manisa ili Gördes ilçesi
Çiçekli Mah.
|Habip SIRLAN, Kadriye GÜMÜŞ,
|0 ada 4537 parsel
|Tarla
|445,18
|İçme Suyu İsale Hattı
Projesi Kapsamında
|2024/80
|Manisa ili Gördes ilçesi
Çiçekli Mah.
|Hasan Hilmi KILINÇ, Muammer KILINÇ, Recep KILINÇ
|0 ada 4360
|Elmalık
|173,68
|İçme Suyu İsale Hattı
Projesi Kapsamında
|2024/82
|Manisa ili Gördes ilçesi
Çiçekli Mah.
|Ali AKDENİZ, Sultan KILINÇ
|0 ada 4344 parsel
|Tarla
|488,91
|İçme Suyu İsale Hattı
Projesi Kapsamında
|2024/83
|Manisa ili Gördes ilçesi
Çiçekli Mah.
|Akile ÇETİN, Aynur ÖZDAMAR, Ayşe SİVRİKAYA, Fatma KARCA, Kibariye OKKALI, Lütfiye KARAGÖZ, Mehmet GÖKDENİZ
|0 ada 4534 parsel
|Bahçe
|290,61
|İçme Suyu İsale Hattı
Projesi Kapsamında
|2024/84
|Manisa ili Gördes ilçesi
Çiçekli Mah.
|Ahmet SIRLAN, Mehmet SIRLAN, Sevim SIRLAN
|0 ada 4539 parsel
|Bahçe
|80,84
|İçme Suyu İsale Hattı
Projesi Kapsamında
|2024/85
|Manisa ili Gördes ilçesi
Çiçekli Mah.
|Ayşe KILINÇ, Gülsüm KARADENİZ, Hatice EROĞLU, Hüseyin KILINÇ, İdris KILINÇ, Mustafa KILINÇ, Yılmaz KILINÇ
|0 ada 4361 parsel
|Elmalık
|49,14
|İçme Suyu İsale Hattı
Projesi Kapsamında
|2024/141
|Manisa ili Gördes ilçesi
Çiçekli Mah.
|Gülistan MUSLU, Gülnar AY, Hakkı DEMİRDAĞ, Mustafa Ali DEMİRDAĞ, Nagihan GÜDER, Sümeyman GÜDER, Ümmü DEMİRDAĞ
|0 ada 1424 parsel
0 ada 1423 parsel
0 ada 1426 parsel
|Tarla
Tarla
Tarla
|342,15
830,20
46,83
|İçme Suyu İsale Hattı
Projesi Kapsamında
|2024/142
|Manisa ili Gördes ilçesi
Çiçekli Mah.
|Halime DEMİRDAĞ
|0 ada 1493 parsel
|Tarla
|120,04
|İçme Suyu İsale Hattı
Projesi Kapsamında
|2024/143
|Manisa ili Gördes ilçesi
Çiçekli Mah.
|Satılmış EROĞLU
|0 ada 1500 parsel
0 ada 1502 parsel
|Tarla
Tarla
|187,48
79,54
|İçme Suyu İsale Hattı
Projesi Kapsamında
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