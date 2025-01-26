T.C. KOCAELİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 13:55

Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 13:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 13:55

Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 13:55

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 14:55

Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 14:55

Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 14:55

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Kocaeli İl, İzmit İlçe, Yassıbağ Köy, 108 Ada, 46 Parsel, Taşınmaz Bahçe vasfındadırYüzölçümü : 2.834,69 m2 Kıymeti : 5.213.935,00 TL KDV Oranı : %10İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı kapsamında konut ve yolda kalmaktadır.Özellikleri : Kocaeli İl, İzmit İlçe, Yassıbağ Köy, 108 Ada, 47 Parsel, Taşınmaz Bahçeli evYüzölçümü : 1.179,46 m2 Kıymeti : 2.120.095,00 TL KDV Oranı : %10İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı kapsamında konut alanında kalmaktadır.

23/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.