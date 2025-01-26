T.C. KOCAELİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/54 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/54 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, İzmit İlçe, Yassıbağ Köy, 108 Ada, 46 Parsel, Taşınmaz Bahçe vasfındadır
Yüzölçümü : 2.834,69 m2 Kıymeti : 5.213.935,00 TL KDV Oranı : %10
İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı kapsamında konut ve yolda kalmaktadır.
Artırma Bilgileri
2 NO'LU TAŞINMAZIN
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 13:55
Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 13:55
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 13:55
Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 13:55
Özellikleri : Kocaeli İl, İzmit İlçe, Yassıbağ Köy, 108 Ada, 47 Parsel, Taşınmaz Bahçeli ev
Yüzölçümü : 1.179,46 m2 Kıymeti : 2.120.095,00 TL KDV Oranı : %10
İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı kapsamında konut alanında kalmaktadır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 14:55
Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 14:55
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 14:55
Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 14:55
23/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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