T.C.

KARAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/522

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 18/02/2025 günü saat: 09:00'dır.

DOSYA NO MAH/KÖY VE MEVKİİ ADA PARSEL NO DAVALILAR- ADI SOYADI KAMULAŞTIRILAN ALAN CİNSİ 2024/522 Karaman ili akpınar köyü 140 225 Hatice Karoğlu,Emine Karoğlu, Ayşe Karoğlu, Sümeyye Karoğlu, Yunus Emre Karoğlu, Ömer Talha Karoğlu, Emine Baş, Meryem Ünal, Ümmühan Hancer, Zeliha Arı, Rabiye Erad, Abdullah Bozkurt, Dilara Bozkurt, Seher Bozkurt 2.039,64

284,06m2 Tarla 2024/523 Karaman ili akpınar köyü 142 168 Durdu Baloğlu, Fatma Baloğlu, Hüseyin Baloğlu, Nuray Tekin 974,50 m2 İrtifak Tarla

1-İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,

2-Açacağınız davada husumetin ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU'na yönelteceğiniz,

3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.