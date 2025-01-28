T.C. Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesinden

T.C.

BURSA

19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2022/834 Esas

KARAR NO : 2024/569 Karar

Mahkememizin 26/09/2024 tarih ve 2022/834 Esas 2024/569 Karar sayılı dosyasında sanık MOHAMAD OTHMAN (Nouri ve Aitar oğlu, 02/01/1996 doğumlu) hakkında TCK'nun 86/1 maddesi uyarınca Kasten Yaralama suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği, mahkememiz gerekçeli kararının ve sanık müdafii Av. Emre Özer'in istinaf dilekçesinin müşteki DEANA HURW (Muhammed ve Emine kızı, 01/01/2000 Halep doğumlu) bildirdiği Bahçelievler Zafer Mah. Cihangir Sk.No:11 Yenibosna İstanbul adresine tebliğlerinin yapılamadığı adresinde ismen sorulduğu tanınmadığı mahalle muhtarının tasdikli beyanına göre tebligatın iade edilerek tebliğin yapılamadığı ve sanığın tebligata yarar açık adresinin de tespit edilemediği anlaşılmakla;

1-Adı geçen müşteki DEANA HURW'a 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf dilekçesinin İLANEN ve ELEKTRONİK ORTAMDA TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren Tebligat Kanunun 31.maddesi gereğince 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 2 hafta süre içerisinde muhatabın karara karşı Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde Kanun Yoluna Başvurabileceği, istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02163143