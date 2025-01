T.C. Büyükçekmece İcra Dairesi

Örnek No:55*

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 14:40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2025 - 14:40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 14:40

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Satışa konu TAŞINMAZIN 1/3 HİSSESİ SATILACAKTIR. Satışa konu taşınmaz bilirkişi raporuna göre; Büyükçekmece İcra Dairesinin 01.11.2024 tarihli tapu kayıt sorgulamasına göre; İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Esenyurt Mahallesi, 1775 ada 34 parselde kayıtlı "arsa" nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulmuş kat irtifaklı, 18/100 arsa paylı 4. kat (6) no.lu "mesken" nitelikli bağımsız bölümünBilirkişi heyetince Esenyurt Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden alınan 06.11.2024 tarihli imar durum bilgisine göre; Esenyurt Orhan Gazi Mahallesi, 1775 ada 34 parselin, 14.05.2015 tarihinde onanan 1/1000 ölçekli Esenyurt Tem Kuzeyi 2. Etap uygulama imar planında, Taks: 0.30, Kaks: 2.50 bitişik nizam 5 kat "yerleşik konut alanı" olarak planlandığı, Tem Güneyi 2. Etaba ilişkin 2. İdare Mahkemesinin 27.09.2013 tarih ve 2012/1286 esas sayılı kararı ve İstanbul 4. İdare Mahkemesinin 28.09.2023 tarih 2021/2361 esas 2023/1882 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan iptali bulunduğu, hukuki sürecin hala devam ettiğinin tespit edildiği,Satışa konu taşınmaz; tapunun Esenyurt İlçesi, Esenyurt Mahallesi, 1775 ada 34 parselde kayıtlı 4. kat (6) bağımsız bölüm nolu "mesken" nitelikli taşınmazı olarak kayıtlı olup, Orhan Gazi Mahallesi, 1658. Sokak No: 34 K: 4 D: 6 Esenyurt /İstanbul adresinde yer aldığı, Yerinde ve Belediye'den temin edilen kat irtifakına esas onaylı mimari projesinde yapılan incelemede meskenin plan itibariyle (2+1 tipinde); antre, salon, mutfak, iki yatak odası, banyo tuvalet, ayrı küçük tuvalet ve iki balkondan ibaret olduğu, Giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar amerikan kapı, zeminler hol, salon, odalar, mutfakta laminant parke, ıslak alanlar seramik, mutfak tezgahı çimstone, dolaplar mdf, hilton lavabo, banyo vitrifiye ve duşakabin mevcut, tavanlar kartonpiyer, pencerelerin pvc türünde olduğu, Isınma doğalgaz kombi ile sağlandığı, Onaylı mimari projesine göre mesken, kapak hesabında brüt 93,23 m2, net 71,03 m2, kat planında süpürülebilir alan fiilen net 62,56 m2 ve 6,29 m2 balkon kullanım alanına sahip olduğu, Her katta tek meskenin bulunduğu, Binada bir asansör bulunduğu, Mesken, girişi zemin kattan yapılan binanın dördüncü katında yer aldığı, Girişe göre önü güney-doğu cepheye baktığı, Bina, 2012 yılında inşa edildiği, Gün boyu yaya ve araç trafiği bakımından sakin bir bölgede yer aldığı, Tüm belediye hizmetlerinden yararlandığı, Veysel Karani Camiine 20 metre, Esenyurt Mesleki Eğitim Merkezine 400 metre, Metrobüs Tüyap Durağına 5,50 km, Meydana 3,86 km, Belediye ve Kaymakamlık Binasına 5,60 km, Devlet Hastanesine 4,18 km, Atatürk Bulvarına 370 metre, E-5 Karayoluna 5,60 km, E-5 Tem bağlantı yoluna 2,30 km, Tem Otoyoluna 510 metre kuş uçuşu uzaklıkta olduğu, satışa konu taşınmazın kıymetinin değerlemesinde bilirkişi heyetince emsal karşılaştırma yönteminin kullanıldığı buna göre taşınmazın tam hissesinin 1.800.000,00 TL, satış kararı gereğince SATIŞA ÇIKARTILAN BORÇLU ADINA KAYITLI 1/3 HİSSESİNİN 600.000,00 tl olduğu tespit edilmiş, iş bu tespitler bilirkişi raporundan yapılmıştır.Adresi : Orhan Gazi Mahallesi, 1658. Sokak No: 34 K: 4 D: 6 Esenyurt/İstanbul Esenyurt / İSTANBULYüzölçümü : 122,99 m2Arsa Payı : 18/100İmar Durumu :Esenyurt Orhan Gazi Mahallesi, 1775 ada 34 parselin,14.05.2015 tarihinde onanan 1/1000 ölçekli Esenyurt Tem Kuzeyi 2. Etap uygulama imar planında, Taks: 0.30, Kaks: 2.50 bitişik nizam 5 kat "yerleşik konut alanı" olarak planlandığı, Tem Güneyi 2. Etaba ilişkin 2. İdare Mahkemesinin 27.09.2013 tarih ve 2012/1286 esas sayılı kararı ve İstanbul 4. İdare Mahkemesinin 28.09.2023 tarih 2021/2361 esas 2023/1882 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan iptali bulunduğu, hukuki sürecin hala devam ettiği tespit edilmiştir.KDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Diğer : İntikal Vergi İlişiği kesilmiştir. Büyükçekmece Vergi Dairesi Müdürlüğü 17/09/2020 tarih-67610 yev. - Tapu kaydındaki gibidir.

07/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02163764