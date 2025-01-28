T.C. Manisa 3. Asliye Hukuk Mahkemesinden / Başkanlığından

İLAN

T.C. MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/259 Esas

DAVALILAR : 1- ABDULVAHİT YEŞİLIŞIK

2- ERKAN CEYLAN Yuntdağ Yenice Köyü Manisa Merkez/ MANİSA

3- MEHMET CEYLAN Yenice Mahallesi (Yeniceköy) Yunusemre/ MANİSA

4- MELEK URAN

Davacı Belik Bölükbaşı ve Davalı Mehmet Ceylan tarafından Manisa İli Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi Karahayıt mevkii 2572 parselde kayıtlı 5.600 m2 tarlada geçit hakkı verilmesine tabi tutulduğu, parsel malikleri ile anlaşma sağlanamadığından iş bu dava açılmıştır.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresteki başkonsolosluğuna duruşma gününü bildirir müzekkere yazılmış olup, adresinizde tanınmadığınızdan tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 26/02/2025 günü saat: 09:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 14/01/2025

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