T.C. Serik İcra Dairesi

Örnek No:55*

T.C.

SERİK İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2025 - 14:02

Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2025 - 14:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 14:02

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 14:02

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, CUMALI Mahalle/Köy, 259 Ada, 1 Parsel, Değerlemeye Konu Taşınmazın Tapu Bilgileri :Bilirkişi Raporuna Göre )Keşif Sırasında Yapılan İncelemeler: Kıymet takdirine konuCumalı259 ada 1 parsel üzerinde değerine etki eden herhangi bir unsur bulunmamaktadır. Boş arsa vaziyetindedir. Taşınmaz parsel bölgedeki imar yolları açılmamış vaziyettedir. Serik İlçesi, Cumalı Mahallesinde bulunan taşınmaz Serik ilçe merkezine yaklaşık 5,5 km, D-400 karayoluna kuş uçuşu ort. 50 mt.uzaklıktadır.Havalanına kuş uçuşu ort. 27 km, denize kuş uçuşu ort. 10km dir. taşınmaz imar planı içinde kalmaktadır.Taşınmaz parsel imar planında özel eğitim alanı lejantında kalmaktadır. Diğer tüm hususlar tapu kaydı ve bilirkişi raporundaki gibidir.Adresi : Antalya İl, Serik İlçe, Cumalı Mah., 259 Ada 1 Parsel Serik / ANTALYAYüzölçümü : 12.731,20 m2Arsa Payı : 1/1Kıymeti : 117.827.256,00 TLKDV Oranı : %10Kaydındaki Şerhler: taşımazın tapu kaydında Antalya Kadastro Müdürlüğünün 'Diğer (Konusu:tarım reformu genel müdürlüğünün 8817180 sayılı yazısına istinaden Parsel serik ovası koruma alanları içerisindedir. onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşim alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 sk kapsamında izin almadan tarımsa üretim amacı dışında kullanılamaz ) Tarih: 30/07/2024' Beyanı bulunmaktadır. Serik İlçe Ve Tarım Orman Müdürlüğünün E-95585661-240-17589618 Sayılı Yazısında; 'Şerhin amacı; tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının önlenmesidir. Tarımsal satışa herhangi bir engel bulunmamaktadır.' Şeklindedir. ANTALYA İLİ,SERİK İLÇESİ,CUMALI MAH, 259 ADA, 1 PARSEL sayılı taşımazın 3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir. | 10/11/2014 -12599 |' beyanı mevcuttur.

17/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02162549