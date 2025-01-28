Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (8. Bölge Müdürlüğü)’nden kamulaştırma ilanı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Sivas İli sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 17.01.2024 tarih, 1-80 no'lu kararlar ile başlanılmıştır.Söz konusu karar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, son ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde TEDAŞ 8. Bölge Müdürlüğü 0 346 215 00 60 telefon numarasından bilgi alınması ve Kümbet Mahallesi 8.Sokak No:22 Merkez/SİVAS adresinde bulunan TEDAŞ 8. Bölge Müdürlüğü'ne uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

İL/İLÇE KÖY -MAH ADA/PARSEL ADI SOYADI BABA ADI SİVAS/ZARA Yeşilköy 107/111 KAZIM DUY İSMAİL SİVAS/ZARA Yeşilköy 104/61 ABBAS KUTLU KADİR SİVAS/ZARA Yeşilköy 104/38 NUH KARAKUM MEHMET HAMDİ SİVAS/ZARA Yeşilköy 104/1 GÜLBAHAR KARAKULLUKÇU KADİR SİVAS/ZARA Yeşilköy 104/1 İLYAS KARAKULLUKÇU SALİH

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