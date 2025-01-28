Haberler Resmi İlan Haberleri Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (8. Bölge Müdürlüğü)’nden Kamulaştırma İlanı

Giriş Tarihi: 29.01.2025 00:00

Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 01:47

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (8. Bölge Müdürlüğü)’nden Kamulaştırma İlanı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (8.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI


Sivas ve Erzincan İlleri sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 17.11.2023 tarih, 35-2636 no'lu kararlar ile başlanılmıştır.
Söz konusu karar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, son ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde TEDAŞ 8. Bölge Müdürlüğü 0 346 215 00 60 telefon numarasından bilgi alınması ve Kümbet Mahallesi 8.Sokak No:22 Merkez/SİVAS adresinde bulunan TEDAŞ 8. Bölge Müdürlüğü'ne uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

Kamulaştırılacak Ve Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi
İl/ilçe Köy/Mahalle Ada No Parsel No Adı Soyadı Baba Adı
Sivas/İmranlı Bahtiyar 126 228 FATMA GÜL İSMAİL
Sivas/İmranlı Bahtiyar 126 228 ŞERİFE GÜL OSMAN
Sivas/İmranlı Bahtiyar 126 228 MELEK BUDUN OSMAN
Sivas/İmranlı Aşağışeyhli 114 26 RECEP YILMAZ RECEP
Sivas/İmranlı Aşağışeyhli 117 1 NİYAZİ ÖZTÜRK YUSUF
Sivas/İmranlı Taşdelen (Kusra) 143 1 DURSUN ŞAHİN DURSUN
Sivas/İmranlı Taşdelen (Kusra) 143 1 BAYRAM ŞAHİN AŞUR
Sivas/İmranlı Taşdelen (Kusra) 143 1 ALİ ŞAHİN HÜSEYİN
Erzincan/İliç Çaylı 125 3 MUSTAFA TABAĞ ALİ
Erzincan/İliç Çaylı 129 1 MUSTAFA TABAĞ ALİ
Erzincan/İliç Çaylı 134 3 SULTAN ENGİN SALİH
Erzincan/İliç Çaylı 135 1 SULTAN ENGİN SALİH
Erzincan/İliç Çaylı 137 8 FATMA TOY TEMÜR
Erzincan/İliç Çaylı 137 8 ELİF ŞAHİN ALİ
Erzincan/İliç Turgutlu 103 3 HALİL BURUL HASAN
Sivas/İmranlı AYDOĞAN 137 31 MAHMUT YILDIZ ALİ
Sivas/İmranlı AYDOĞAN 137 31 ALİ YILDIZ İBRAHİM

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02163173

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Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (8. Bölge Müdürlüğü)’nden Kamulaştırma İlanı
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