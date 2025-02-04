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ESKİŞEHİR 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/33KARAR: 2024/1538

Davacı MARIYA SATARI ileDavalı CANAN KERIMI arasında mahkememizde görülmekte olan Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma davası nedeniyle; Davalı 999...72 yabancı kimlik numaralı, Farydun Sıdıka oğlu, 1995 doğumluCANAN KERIMI 'nin adresi tespit edilemediğinden gerekçeli kararın ve istinaf dilekçesinin ilanen tebliğinekarar verilmiş olmakla ;Mahkememizce davanın REDDİNE, davacı adli yardımdan faydalandığından 427,60 TL peşin harç, 427,60 TL başvurma harcı, 19.540 TLATGV gideri, ilanen tebligat ve posta giderleri olmak üzere toplam 20.395,20 TL'nin davacıdan alınarak maliye hazinesine irad kaydına dairdavacı vekilinin yüzüne karşı, davalı tarafın yokluğunda, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde AnkaraBölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar davacı tarafça 31.01.2025 tarihinde istinaf edilerek mahkeme kararının kaldırılmasının talep edildiği, iş bu istinaf dilekçesine karşı iki hafta içerisinde cevap dilekçesi sunabileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 31/01/2025