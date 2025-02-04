KARABAĞLAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Limontepe Mahallesi 38362 Ada 3 Parselde kayıtlı taşınmazın Beyanlar/Muhdesat hanesinde "EV HAYDAR KURT A AİTTİR." Muhdesatı/Belirtmesi bulunmakta olup, söz konusu Muhdesatın/beyanın İzmir Kadastro Müdürlüğünün 22/01/2025 tarih 2025/56 fen kayıt nolu tescil bildirimi ile zemin üzerinde olmadığı belgelendirildiğinden taşınmaz maliklerinin talebiyle Türk Medeni Kanunun 1026. Maddesi gereğince terkin edilmiş olup, iş bu ilanın 7 (Yedi) gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılacağı ve bu tarihten itibaren 30 (Otuz) gün içinde terkine karşı dava açma hakkı bulunduğu hususu, kayıtlarımızdan kimlik bilgisi/adresi/mirasçısı tespit edilemeyen muhdesat sahiplerine Türk Medeni Kanununun 1019. Maddesi gereği ilgililere tebliği olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02165510



