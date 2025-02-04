T.C.

BİRECİK

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/1372 Esas 28.01.2025

İLAN METNİ

TMK.nun 713/4. maddesi gereğince dava konusunun Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Mezra Mahallesi'nde kain 1522 parsel sayılı taşınmaz idari yoldan hazine adına tescil edilmiştir. Bu parsel içerisinde bulunan C rumuzlu 7177,46M2'lik taşınmaz ve D rumuzlu 3819,98 M2'lik taşınmaz ile uzaktan ve yakından ilgi ve alakası bulunanların Mahkememizin yukarıda esas sayılı dava dosyasına 3 ay içerisinde müracaatta bulunmaları, aksi takdirde söz konusu taşınmazın TMK.nun 713. maddesi gereğince tesciline karar verilebileceği hususu İLAN OLUNUR.