T.C.

KEŞAN

4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2024/335 Esas 30.01.2025

2024/168 Karar

İLAN

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan sanık Nulufar JAPAKOVA (Abudusaddar kızı, 2000 Özbekistan doğumlu) hakkında yapılan yargılama sonucunda mahkememizin 27.11.2024 tarih, 2024/335 Esas ve 2024/168 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiş olup, sanığa tebliğ işlemi gerçekleşememiştir.

1-İşbu hüküm özetinin 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereği Türkiye geneli 50.000 üstü gazetelerin birinde, bir internet haber sitesinde ve basın ilan kurumu ilan portalında eş zamanlı olarak bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE,

2-İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 2 hafta süre içinde Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yolu açık olmak üzere kanun yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.