T.C. KOCAELİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/03/2025 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2025 - 14:15

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Kocaeli İl, İzmit İlçe, Yenidoğan mah, 131 Ada, 22 Parsel, 321 m2 yüz ölçümlü, taşınmaz (bahçeli kagir ev A ve B Blok olmak üzere toplam 10 mesken yapı)Yüzölçümü : 321 m2 Kıymeti : 12.189.750,00 TL KDV Oranı : %10İmar Durumu :1/1000 Ölçekli Uygulamalı İmar planı kapsamında ayrıknizam 5 kat, Taks: 040, Kaks 2,00 yapılaşma koşullu Ticaret alanında ( T3) kalmakta

31/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.