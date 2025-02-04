T.C. KOCAELİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/63 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2024/63 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, İzmit İlçe, Yenidoğan mah, 131 Ada, 22 Parsel, 321 m2 yüz ölçümlü, taşınmaz (bahçeli kagir ev A ve B Blok olmak üzere toplam 10 mesken yapı)
Yüzölçümü : 321 m2 Kıymeti : 12.189.750,00 TL KDV Oranı : %10
İmar Durumu :1/1000 Ölçekli Uygulamalı İmar planı kapsamında ayrıknizam 5 kat, Taks: 040, Kaks 2,00 yapılaşma koşullu Ticaret alanında ( T3) kalmakta
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/03/2025 - 14:15
Bitiş Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 14:15
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 14:15
Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2025 - 14:15
31/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02166452